بازگشت سامی خدیر به عنوان دستیار ژوزه مورینیو به رئال مادرید

به گزارش ایلنا، سامی خدیر، هافبک سابق رئال مادرید، به زودی به جمع کهکشانی‌ها ملحق خواهد شد و به عنوان دستیار ژوزه مورینیو، سرمربی جدید این تیم، فعالیت خواهد کرد. این دو نفر در دوران حضور مورینیو در رئال مادرید از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ با یکدیگر همکاری داشتند.

با توجه به نیاز مورینیو به یک دستیار با تجربه در رئال مادرید، مدیریت باشگاه به دنبال فردی بود که سابقه کار در این تیم را داشته باشد. خدیر که در دوران بازی خود موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی ۲۰۱۴ شده بود، در سال ۲۰۲۱ و در تیم هرتا برلین از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. از آن زمان، او مدارک مربیگری خود را دریافت کرده و به عنوان مشاور در تلویزیون فعالیت کرده است.

بازگشت مورینیو به رئال مادرید همچنین به معنای بازگشت خورخه مندس، مدیر برنامه‌های مشهور، به مرکز توجهات است.

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