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اندریک: داستان کریستیانو رونالدو یک منبع واقعی الهام است

اندریک: داستان کریستیانو رونالدو یک منبع واقعی الهام است
کد خبر : 1799163
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اندریک، مهاجم جوان برزیلی، در گفت‌وگو با «جی‌کیو» به ستایش از کریستیانو رونالدو پرداخته و او را منبع الهام خود معرفی کرده است. او به اشتراکات دوران کودکی‌اش با رونالدو و چالش‌های زندگی در فقر اشاره کرده است.

به گزارش ایلنا، اندریک، که به عنوان هموطن رونالدو نازاریو شناخته می‌شود، بیشتر از رونالدو معاصر، یعنی کریستیانو رونالدو الهام می‌گیرد. این بازیکن ۱۹ ساله در پاسخ به سوالی درباره زندگی منظم و سخت‌گیرانه‌اش که او را به «پیر جوان» معروف کرده، گفت: «در طول فصل، نمی‌توانیم اجازه دهیم که اشتباهاتی که ممکن است ما را مجازات کند، رخ دهد.»

او در ادامه درباره «رونالدو»، الگوی خود، افزود: «تمایل به سخت‌کار کردن از سنین پایین، نقطه مشترکی است که من با کریستیانو رونالدو دارم، اما من فقط به خاطر اخلاق حرفه‌ای‌اش او را تحسین نمی‌کنم. او استعداد فوق‌العاده‌ای دارد و داستانش، که با چالش‌های زیادی در دوران جوانی‌اش همراه بوده، یک منبع واقعی الهام است.»

اندریک همچنین در مورد تمرکز خود در زمین فوتبال گفت: «در زمین، من فقط به گل فکر می‌کنم.» این بازیکن که به طور قرضی به الماس‌لیون منتقل شده، امیدوار است در جام جهانی پیش‌رو (از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه) که با رونالدو همزمان خواهد بود، به موفقیت دست یابد. هر دو بازیکن در تلاش برای رسیدن به قله‌های جدید در این رقابت‌ها هستند.

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