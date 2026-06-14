انتقاد از عملکرد وینگر هلندی و اشاره به ضعفهای دفاعی ویرجیل فن دایک
در پی انتقادات از عملکرد دنیس مالن در بازی اخیر هلند، تحلیلگر فوتبال هلند به دفاع از او پرداخت و همچنین به ضعفهای ویرجیل فن دایک در این دیدار اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، آری کفت، در دفاع از دنیس مالن گفت: «مالن به خوبی وظایف خود را انجام میدهد و دو موقعیت بسیار خوب داشت. باید منتظر فرصتهای بیشتری باشیم. بازی کردن مقابل ژاپن با شیوه دفاعی آنها بسیار دشوار است و نمیتوان او را سرزنش کرد. به زودی شاهد انتقادات خواهیم بود که چرا او گل نمیزند، اما آن موقعیت خوب در ضربه سر و اولین شانس او نیز بسیار خوب بود.»
همچنین همکارش، پییر ون هویدونک، دلیل ناکامی هلند را در این دیدار توضیح داد و گفت: «ژاپن به خوبی خود را با تیم ملی هلند و به ویژه نقش فرنکی دییونگ تطبیق داده است. او به خوبی تحت پوشش قرار میگیرد و به راحتی نمیتواند به توپ برسد. این موضوع باعث میشود که تیم ملی هلند به سختی بتواند بازی کند. مائدا و اودا معمولاً در حال بستن خط پاس به دییونگ هستند و وقتی که تیم به جلو میآید، سامرویل و گاکپو تحت فشار دو نفره قرار میگیرند.»
رافائل ون در فارت نیز راهحل را در افزایش سرعت بازی دانست و گفت: «مشکل این است که سرعت بازی خیلی پایین است. اگر سریعتر عمل کنیم، آنها نمیتوانند دو نفره دفاع کنند. در واقع دییونگ نباید به توپ برسد و باید اجازه دهیم دو نفر او را پوشش دهند تا سایر بازیکنان بتوانند از آن عبور کنند.» او همچنین به عملکرد ویرجیل فن دایک در موقعیت آیسه اودا انتقاد کرد و گفت: «من از نحوه چرخش فن دایک در آن صحنه نگران شدم. او کمی شبیه به یک بوئینگ ۷۴۷ به نظر میرسید. امیدوارم او در طول تورنمنت کمی سریعتر بچرخد.»
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