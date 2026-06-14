خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد از عملکرد وینگر هلندی و اشاره به ضعف‌های دفاعی ویرجیل فن دایک

انتقاد از عملکرد وینگر هلندی و اشاره به ضعف‌های دفاعی ویرجیل فن دایک
کد خبر : 1799162
لینک کوتاه کپی شد.

در پی انتقادات از عملکرد دنیس مالن در بازی اخیر هلند، تحلیلگر فوتبال هلند به دفاع از او پرداخت و همچنین به ضعف‌های ویرجیل فن دایک در این دیدار اشاره کرد.

به گزارش ایلنا، آری کفت، در دفاع از دنیس مالن گفت: «مالن به خوبی وظایف خود را انجام می‌دهد و دو موقعیت بسیار خوب داشت. باید منتظر فرصت‌های بیشتری باشیم. بازی کردن مقابل ژاپن با شیوه دفاعی آن‌ها بسیار دشوار است و نمی‌توان او را سرزنش کرد. به زودی شاهد انتقادات خواهیم بود که چرا او گل نمی‌زند، اما آن موقعیت خوب در ضربه سر و اولین شانس او نیز بسیار خوب بود.»

همچنین همکارش، پی‌یر ون هوی‌دونک، دلیل ناکامی هلند را در این دیدار توضیح داد و گفت: «ژاپن به خوبی خود را با تیم ملی هلند و به ویژه نقش فرنکی دی‌یونگ تطبیق داده است. او به خوبی تحت پوشش قرار می‌گیرد و به راحتی نمی‌تواند به توپ برسد. این موضوع باعث می‌شود که تیم ملی هلند به سختی بتواند بازی کند. مائدا و اودا معمولاً در حال بستن خط پاس به دی‌یونگ هستند و وقتی که تیم به جلو می‌آید، سامرویل و گاکپو تحت فشار دو نفره قرار می‌گیرند.»

رافائل ون در فارت نیز راه‌حل را در افزایش سرعت بازی دانست و گفت: «مشکل این است که سرعت بازی خیلی پایین است. اگر سریع‌تر عمل کنیم، آن‌ها نمی‌توانند دو نفره دفاع کنند. در واقع دی‌یونگ نباید به توپ برسد و باید اجازه دهیم دو نفر او را پوشش دهند تا سایر بازیکنان بتوانند از آن عبور کنند.» او همچنین به عملکرد ویرجیل فن دایک در موقعیت آیسه اودا انتقاد کرد و گفت: «من از نحوه چرخش فن دایک در آن صحنه نگران شدم. او کمی شبیه به یک بوئینگ ۷۴۷ به نظر می‌رسید. امیدوارم او در طول تورنمنت کمی سریع‌تر بچرخد.»

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جام جهانی ۲۰۲۶ در کانادا، مکزیک و ایالات متحده، به صفحه ویژه جام جهانی ما مراجعه کنید. در این صفحه می‌توانید برنامه بازی‌ها، نتایج، جدول‌ها، آمار و آخرین اخبار مربوط به جام جهانی ۲۰۲۶ را پیدا کنید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی