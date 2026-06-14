دلا فوانته: فکر کردن به آسانی این بازی اشتباه است
تیم ملی اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی اروپا، امروز در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کیپورد خواهد رفت. سرمربی این تیم، لوئیس دلا فوانته، نسبت به این مسابقه ابراز نگرانی کرده و تأکید کرده است که نباید به آسانی از کنار حریف گذشت.
به گزارش ایلنا، دلا فوانته در آستانه این دیدار گفت: "این یک رقابت با سطح بالای برابری است و نتایج غیرمنتظرهای ممکن است به وقوع بپیوندد. بازی با کیپورد برای ما مهمترین بازی این جام جهانی است و ما باید با حداکثر تمرکز وارد میدان شویم. اگر کسی فکر کند که کیپورد آسان خواهد بود، در اشتباه است."
سرمربی اسپانیا در ادامه به تحلیل حریف خود پرداخت و گفت: "کیپورد تیمی با تاکتیکهای مشخص و سرعت بالا است که توانسته کامرون را شکست دهد. آنها دارای روحیه رقابتی بالایی هستند و ممکن است یکی از شگفتیهای این جام جهانی باشند."
دلا فوانته همچنین به کیفیت بازیکنان خود اشاره کرد و گفت: "ما بهترین خط میانی جهان را داریم. بازیکنانی چون برنده توپ طلا، زوبیمندی و پدری در تیم ما حضور دارند. این یک نعمت برای ماست که هر بازیکن در نقش خود به خوبی عمل میکند."
وی همچنین در مورد فشارهای ناشی از پیشبینیها درباره قهرمانی اسپانیا گفت: "فشارهای ناشی از عنوان قهرمانی بیشتر یک موضوع ادبی است. هر تیمی میتواند شگفتیساز باشد و ما باید با تواضع به پیش برویم."
در پایان، دلا فوانته به وضعیت لامین یامال و نیکو ویلیامز اشاره کرد و گفت: "هر دو بازیکن در شرایط خوبی هستند و میتوانند در بازی فردا به میدان بروند، هرچند نه به مدت ۹۰ دقیقه." همچنین در مورد مارک ککورهلا که به زودی با رئال مادرید قرارداد امضا خواهد کرد، گفت: "این موضوع هیچ تأثیری بر روی بازیکنان نخواهد داشت و ما این شرایط را به طور طبیعی مدیریت میکنیم."