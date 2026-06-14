حمایت تمامقد ساوتگیت از انگلیس: این تیم میتواند قهرمان جهان شود
گرت ساوتگیت، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس، از عدم حضور خود به عنوان تحلیلگر در جام جهانی ۲۰۲۲ خبر داد و گفت که این تصمیم به نفع تیم خواهد بود.
به گزارش ایلنا، گرت ساوتگیت که در دوران مربیگری خود موفق به هدایت انگلیس به فینال دو دوره از مسابقات قهرمانی اروپا و نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۱۸ شده است، اعلام کرد که به دلیل عدم مفید بودن تحلیلهایش برای تیم، از کار به عنوان تحلیلگر در این جام جهانی خودداری کرده است. او پس از شکست انگلیس در فینال یورو ۲۰۲۴ از سمت خود کنارهگیری کرد.
ساوتگیت در یک پست اینستاگرامی گفت: «این بار برای من یک تورنمنت بسیار متفاوت است. من در هفت جام جهانی گذشته به عنوان بازیکن، تحلیلگر، اسکنر و سپس به عنوان سرمربی حضور داشتهام. بنابراین این بار تصمیم آگاهانهای گرفتم که در تلویزیون حضور نداشته باشم. فکر نمیکنم صحبت کردن درباره تیم برای من مفید باشد و نمیخواهم هیچ چیزی به اشتباه تفسیر شود یا به آنها در کنفرانسهای خبری حمله شود، بنابراین بهتر است که از حاشیه دور بمانم.»
تیم ملی انگلیس روز چهارشنبه در اولین بازی خود در جام جهانی به مصاف کرواسی خواهد رفت و سپس در تاریخ ۲۳ ژوئن به مصاف غنا و در تاریخ ۲۷ ژوئن به مصاف پاناما خواهد رفت. ساوتگیت همچنین به این نکته اشاره کرد که تیمش آماده قهرمانی در جام جهانی است و گفت: «به همه بچهها آرزوی موفقیت میکنم. میدانم که شبهای بزرگ حذفی که داشتهایم، باعث افزایش اعتماد به نفس آنها برای ورود به این تورنمنت شده است. آنها از پس موانع زیادی برآمدهاند و آماده قهرمانی هستند.»
جود بلینگام، هافبک تیم ملی انگلیس، نیز پیشتر به نقش «انتظارات» در ارتباطات گروهی اشاره کرده و گفت که بازیکنان در این تابستان نیاز به احساس محبت دارند. در یک مستند جدید بیبیسی، ساوتگیت به بحرانهایی که جوانان با آن مواجه هستند، پرداخته و به بررسی عواملی که بر نگرش و دیدگاه این نسل تأثیر میگذارد، میپردازد.