قلعه نویی: از ایران قدرتمند به آمریکا آمدهایم/ سیاستمدار نیستیم
سرمربی تیم ملی در اولین تجربه حضورش در جام جهانی با حضور در نشست خبری پیش از جدال برابر نیوزلند، به تشریح شرایط ایران پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تیم ملی ایران بعد از پیگیری تمریناتش در مکزیک اکنون به آمریکا رسیده تا خود را مهیای جدال با نیوزلند در اولین دیدار جام جهانی 2026 کند. امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی ایران با همراهی مهدی طارمی به عنوان کاپیتان اول ایران، درباره این دیدار و حواشی مربوط به شرایط تیم ملی به گفتگو پرداخت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران در شروع نشست خبری گفت: خیلی خوشحالم از کشور بزرگ و قدرتمند ایران اینجا حضور دارم و امیدوارم فوتبال وسیلهای شود که کشورها و فرهنگها بههم نزدیک شود. خوشحالم که از طرف کشور و قدرتمند ایران اینجا حضور دارم. ما اینجا هستیم که به نمایندگی ملت بزرگ ایران بازی کنیم. فقط به فوتبال فکر میکنیم. ما سیاستمدار نیستیم و فوتبال از سیاست جدا است ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستند.
تغییر محل اردوی تیم ملی ایران از آمریکا به مکزیک
بهخاطر این مشکلات کمپ ما دو بار جا به جا شد، اما جا دارد از مردم و دولت مکزیک تشکر کنیم. ما ایرانیان از سختیها فرصت درست میکنیم. به غیر از شادی مردم کشورمان به چیز دیگری فکر نمیکنیم.
مشکلات موجود برای برنامه سفر ایران به لس آنجلس
یقینا برنامه ما این بود ۲ هفته قبل از مسابقات وارد آمریکا یا مکزیک شویم زیرا ۱۲ ساعت اختلاف ساعت وجود دارد و هر ساعت نیازمند یک روز سازگاری است. از این بابت شاید ضرر کنیم اما خدا را شکر بازیکنانمان مصمم هستند بهترین کیفیت خود را در اولین بازی به نمایش بگذارند. قطعا همه بازیکنان دنیا به ویژه بازیکنان بزرگ با قلبشان بازی میکنند و نفرات ما هم فردا با قلبشان برای ملت بزرگ ایران بازی میکنند.
انتقاد از اقدامات صورت گرفته علیه شاگردانش
فعلاً با شرایطی که برای ما درست کردند، تمرکز فنیمان را تا حدودی گرفتند. من بهعنوان مسئول فنی تیم در این چند هفته تلاش کردم که تمرکز بازیکنان را بر مسائل فنی معطوف کنم. خیلی خوشحال هستم بابت سؤالاتی که مطرح شد و از کسانی که این پرسشها را طرح کردند، تشکر میکنم.
کیفیت تیم ملی نیوزیلند
همه تیمهایی که اینجا هستند، یکی از بهترینهای منطقه خودشان بودهاند؛ فرقی نمیکند نیوزیلند باشد یا قهرمان دوره گذشته یعنی آرژانتین. تیمها با تلاشی که انجام دادند و با گذراندن مراحل سخت به جام جهانی رسیدند. هیچ تیمی آسان به اینجا نرسیده و شایستگی لازم برای حضور در جام جهانی را با سختی به دست آورده است. نیوزیلند هم از این قاعده مستثنی نیست و تیمی قابل احترام است.
بازی های آنالیز شده برای دیدار با نیوزلند
حریف ما لژیونرهای زیادی دارد. نیوزیلند روی شروعهای مجدد بسیار خطرناک است و سبک خاص خودش را دارد. آنها دو یا سه مدل در حمله و دفاع دارند و ما تلاش کردیم روی بازی این تیم تمرکز کنیم. همه حریفان در جام جهانی برای ما قابل احترام هستند.
نتایج ثبت شده در روزهای اخیر جام جهانی 2026
شما دیدید که استرالیا توانست ترکیه را شکست بدهد و دیدار مراکش و برزیل به تساوی انجامید. فاصلهای که تیمها تا رسیدن به روند معمول خود طی میکنند، شاید روی نتایج تیمها تأثیر بگذارد. همه تیمها با شایستگی در جام جهانی حضور دارند و بازی اول بسیار سخت است؛ چون میتواند کلید ورود به مرحله بعد باشد.
حضور پُررنگ مهاجران ایرانی در لس آنجلس
میدانیم که ایرانیان زیادی در دهههای گذشته در لس آنجلس حضور دارند. قبلاً دو یا سه بار به آمریکا سفر کردهام و میدانم شرایط چگونه است. انتظار داریم که این عزیزان به دور از هر مسئلهای، تیم ملی کشورشان را تشویق کنند و به ما انرژی بدهند تا با ارائه بازی خوب، نتیجه خوبی کسب کنیم.
جابجاییهای زیاد اعضای این تیم میان آمریکا و مکزیک
این اتفاقات روی مسائل فنی و تاکتیکی تأثیر منفی میگذارد. همه دیدارها در دوره گذشته جام جهانی در یک شهر برگزار شد، اما مسابقات در این دوره در 16 شهر و سه کشور انجام میشود که سختیهای خودش را دارد. بر اساس پروتکلها باید به کمپ قبلی خودمان در مکزیک بازگردیم که در آنجا خیلی خوشحال هستیم و دوست داریم بازگردیم.
حاشیههایی که ممکن است برای تیم ملی ایران در آمریکا رخ دهد
دوست داریم بازی خودمان را انجام بدهیم و به مسائل حاشیهای توجه نمیکنیم. همه تیمها مشکلات خودشان را دارند و در همه کشورها ممکن است اتفاقاتی بیفتد که ربطی به فوتبال ندارد. امیدوارم فوتبال جایی باشد که ملتها و فرهنگها را به هم نزدیک کند و باعث شود مردم در کل دنیا خوشحال باشند.
غیبت سردار آزمون در جام جهانی 2026
او بازیکن بسیار بزرگی است و زحمات زیادی برای تیم ملی ایران کشیده، اما در این اردو کنارمان نیست. دوست داشتیم آزمون کنارمان باشد، اما فوتبال همین است. برای مثال نیمار بهترین بازیکن برزیل است، اما بعدها اتفاقاتی میافتد که این بازیکن در شرایط خوب خودش نباشد.