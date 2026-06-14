لالیگا در انتظار آخرین مسافر؛ مالاگا و آلمریا همه چیز را به بازی دوم سپردند

به گزارش ایلنا، در نخستین بازی فینال پلی‌آف صعود به لالیگا ای‌ای اسپورتس که در ورزشگاه لا روزالدا برگزار شد، تیم‌های مالاگا و آلمریا به تساوی ۰-۰ رسیدند. این نتیجه باعث می‌شود که همه چیز برای دیدار برگشت، که روز شنبه در ورزشگاه آلمریا برگزار خواهد شد، باز بماند. این بازی در ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران آغاز می‌شود و تیم برنده آن، به جمع تیم‌های صعود کرده به لالیگا در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ ملحق خواهد شد. در حال حاضر، ریسینگ سانتاندر و دپورتیوو لاکرونیا صعود خود را قطعی کرده‌اند و این نتیجه به معنای دور ماندن کوردوبا از صعود است.

در این مرحله، روند بازی طبق فرمت معمول ادامه خواهد یافت. اگر در پایان زمان قانونی بازی دوم، نتیجه کلی برابر باشد، ۳۰ دقیقه وقت اضافه برگزار خواهد شد. در صورت تداوم تساوی، به ضربات پنالتی مراجعه نخواهد شد و تیمی که در پایان فصل عادی در جایگاه بهتری قرار داشته باشد (آلمریا، تیم سوم) به عنوان برنده اعلام خواهد شد.

در همین حال، در مسیر صعود به لالیگا هایپرموشن، نخستین دیدارهای دو فینال از دسته اول نیز برگزار شد. در یکی از این دیدارها، پونفرادینا و سلتا فورتونا به تساوی بدون گل رسیدند و نتیجه این بازی به روز شنبه در ورزشگاه بارریرو موکول شد.

در دیگر دیدار، تیم زامورا با حضور کیکه مارکز و لورن بوریون، موفق شد در ورزشگاه روتا دلا پلاتا با نتیجه ۱-۰ بر سابادل غلبه کند. گل زودهنگام ماریو لوسادا کافی بود تا تیم زامورا را به برتری برساند و حالا این تیم با برتری به دیدار برگشت در نووا کروز آلتا‌ی روز جمعه در ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران می‌رود.

دو تیم برنده این فینال‌ها به همراه الدنس و تنریف به فوتبال حرفه‌ای بازخواهند گشت.

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