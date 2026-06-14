به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی ژاپن و هلند در هفته نخست رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در دیداری جذاب و پرگل به تساوی ۲ بر ۲ رسیدند. سامورایی‌ها در حالی موفق شدند یک امتیاز مهم کسب کنند که دو بار از حریف قدرتمند اروپایی عقب افتادند اما هر بار به بازی بازگشتند.

هاجیمه موریاسو سرمربی ژاپن پس از پایان مسابقه در نشست خبری اظهار داشت: «به بازیکنانم افتخار می‌کنم. برابر یکی از بهترین تیم‌های دنیا قرار گرفتیم اما شخصیت، نظم تاکتیکی و روحیه مبارزه‌طلبی خود را به نمایش گذاشتیم.»

وی افزود: «می‌دانستیم هلند از کیفیت فردی بالایی برخوردار است و در لحظاتی ما را تحت فشار قرار داد، اما بازیکنانم هرگز تسلیم نشدند. این نتیجه می‌تواند اعتمادبه‌نفس بزرگی برای ادامه مسابقات باشد.»

سرمربی سامورایی‌ها درباره گل تساوی تیمش در دقایق پایانی نیز گفت: «تا آخرین ثانیه به توانایی خودمان باور داشتیم. این ذهنیت برنده چیزی است که در تورنمنت‌های بزرگی مانند جام جهانی به آن نیاز دارید.»

ژاپن با این تساوی ارزشمند یک امتیاز حساس در گروه F به دست آورد و امیدهای خود برای صعود به مرحله حذفی را زنده نگه داشت. دیدار بعدی این تیم برابر تونس برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت سامورایی‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد.

سرمربی ژاپن در پایان تأکید کرد: «هنوز راه زیادی در پیش داریم. این تنها اولین بازی بود و باید با همین تمرکز و انگیزه به مسیرمان ادامه دهیم.»

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