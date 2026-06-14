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جام جهانی ۲۰۲۶؛

کومان: ژاپن نشان داد چرا یکی از سخت‌ترین حریفان جام جهانی است

کومان: ژاپن نشان داد چرا یکی از سخت‌ترین حریفان جام جهانی است
کد خبر : 1799154
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سرمربی تیم ملی هلند پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر ژاپن در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد حریف آسیایی تمجید کرد و تأکید داشت تیمش باید از اشتباهات دفاعی خود درس بگیرد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی هلند و ژاپن در نخستین دیدار خود از گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ به تساوی جذاب ۲ بر ۲ رضایت دادند؛ مسابقه‌ای که لاله‌های نارنجی دو بار از حریف پیش افتادند اما در نهایت نتوانستند برتری خود را حفظ کنند.

رونالد کومان، سرمربی هلند، پس از پایان مسابقه در نشست خبری گفت: «می‌دانستیم ژاپن تیم بسیار قدرتمندی است و بار دیگر کیفیت خود را نشان داد. آن‌ها تا آخرین لحظه جنگیدند و ما برای حفظ برتری به اندازه کافی خوب عمل نکردیم.» اظهارات پیشین کومان درباره قدرت ژاپن نیز نشان می‌داد که او این تیم را یکی از دشوارترین رقبای مرحله گروهی می‌داند. 

وی با اشاره به از دست رفتن پیروزی در دقایق پایانی افزود: «وقتی دو بار جلو می‌افتید، طبیعی است که انتظار پیروزی داشته باشید، اما در جام جهانی هر اشتباهی مجازات می‌شود. باید از این نتیجه درس بگیریم و برای بازی بعدی آماده شویم.»

هلند در این دیدار با گل‌های ویرجیل فن‌دایک و کریسنسیو سامرویل دو بار از ژاپن پیش افتاد، اما گل دیرهنگام دایچی کامادا باعث شد سامورایی‌ها یک امتیاز ارزشمند کسب کنند. این نتیجه رقابت در گروه F را حساس‌تر کرد؛ گروهی که سوئد و تونس دیگر تیم‌های آن هستند. 

کومان در پایان تأکید کرد: «هنوز چیزی از دست نرفته است. مسابقات تازه شروع شده و باید تمرکزمان را روی دیدار بعدی بگذاریم.»

هلند در دومین مسابقه خود باید به مصاف سوئد برود؛ دیداری که می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت صدرنشین گروه F داشته باشد.

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