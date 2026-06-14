زیدان در آمریکا؛ حمایت از پسرش در اولین بازی جهانی

به گزارش ایلنا، زین‌الدین زیدان، اسطوره فوتبال فرانسه و مربی احتمالی آینده تیم ملی، در حال حاضر در ایالات متحده به سر می‌برد و قصد دارد اولین بازی پسرش، لوکا زیدان، را در جام جهانی مشاهده کند. این بازی در شب سه‌شنبه به وقت ایران (ساعت ۳ بامداد) برگزار خواهد شد و لوکا به عنوان دروازه‌بان الجزایر در برابر قهرمانان جهان، آرژانتین، قرار خواهد گرفت.

زیدان که در حال حاضر در نیویورک به سر می‌برد، پیش از این در بازی برزیل و مراکش (۱-۱) حضور داشت و نمی‌خواست که آغاز کار پسرش را از دست بدهد. فاصله بین استادیوم مت‌لایف در ایست رادرفورد و استادیوم آرورهید در کانزاس سیتی ۱۸۰۰ کیلومتر و پنج ساعت است، اما زیدان به دلیل اهمیت این بازی، تصمیم به سفر گرفته است.

زیدان که به عنوان سفیر برند آدیداس شناخته می‌شود، در این سفر با پل پوگبا و مارسلو، هم‌تیمی سابقش در رئال مادرید، در یک هتل در نیویورک اقامت دارد. او همچنین در بازی برزیل و مراکش در جایگاه ویژه حضور داشت و به تماشای عملکرد مربی برزیلی، کارلو آنچلوتی، پرداخت.

لوکا زیدان، که در ۲۸ سالگی به میدان خواهد رفت، در هفت بازی ملی خود موفق به ثبت پنج کلین‌شیت شده است و به تازگی از مصدومیت ناشی از شکستگی فک بهبود یافته است. او در این باره گفت: «من نمی‌توانستم این جام جهانی را از دست بدهم. برای بازگشت به میدان تلاش زیادی کردم و احساس خوبی دارم.»

خانواده زیدان نیز در این سفر او را همراهی می‌کنند و برادرانش، انزو، تئو و الیاز، نیز برای حمایت از او به ایالات متحده آمده‌اند. در بازی‌های آینده، خانواده زیدان به تماشای بازی‌های او در تلویزیون خواهند نشست و این بازی‌ها برای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

زیدان به احتمال زیاد تنها به این سفر به ایالات متحده بسنده خواهد کرد و در حال حاضر برنامه‌ای برای بازگشت به اروپا ندارد. او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین حامیان تیم ملی فرانسه، در حال پیگیری مسابقات خواهد بود و در صورت رویارویی فرانسه و الجزایر در فینال، به سرعت به ایالات متحده بازخواهد گشت.

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