یورگن کلوب: من احمقم! ببخشید و به صورتم سیلی بزن آقای ناگلزمن
سرمربی پیشین لیورپول، به خاطر اظهارات جنجالیاش از یولیان ناگلزمن، سرمربی تیم ملی آلمان، عذرخواهی کرد. این عذرخواهی پس از پیروزی پرگل ۷ بر ۱ آلمان مقابل کوراسائو در نخستین بازی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ صورت گرفت.
به گزارش ایلنا، کلوب که اکنون به عنوان تحلیلگر در تلویزیون محلی فعالیت میکند، در گفتوگویی با ناگلزمن پس از این بازی گفت: «من به کلمهای که بیشتر از همه سال جاری متنفرم، رسیدم: "هنوز". میتوانستم به خاطر این جمله به صورتم سیلی بزنم، اما دیگر دیر شده بود و در تلویزیون بودم. این جمله به سادگی از دهانم خارج شد و هیچ اهمیتی ندارد.»
کلوب در ادامه افزود: «چیزی که متوجه شدم این است که پس فردا ۵۹ ساله میشوم و هنوز هم یک احمق هستم.»
این مربی در ایالات متحده به عنوان تحلیلگر به همراه توماس مولر، بازیکن پیشین تیم ملی آلمان، حضور دارد. در جریان بحث درباره ترکیب تیم برای جام جهانی، کلاپ اظهاراتی داشت که جو تیم را تحت تأثیر قرار داد: «خوشبختانه، هنوز هم یولیان است که ترکیب را انتخاب میکند. فعلاً.»
ناگلزمن در مصاحبهای پیش از بازی روز یکشنبه مقابل کوراسائو به این اظهارات پاسخ داد و از نظر کلاپ و مولر درباره تغییرات در ترکیب اصلی آلمان برای این بازی صحبت نکرد.
در دیدار روز یکشنبه، کلوب حمایت خود را از ناگلزمن نشان داد و گفت: «ما کاملاً در کنار شما هستیم و قصد نداریم روند کار را مختل کنیم.»
در پایان مصاحبه، کلوب و ناگلزمن یکدیگر را در آغوش گرفتند. آلمان با این پیروزی بزرگ، صدرنشینی گروه E را به دست آورد و در بازی بعدی خود روز شنبه به مصاف ساحل عاج خواهد رفت. این بازی در تورنتو و به وقت ایران ساعت ۲۳:۳۰ برگزار میشود.