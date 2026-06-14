درگذشت گاسپی، یوتیوبر مشهور آرژانتینی
گاسپی، یوتیوبر معروف آرژانتینی، در پی یک حادثه هلیکوپتری در ریودوژانیرو جان خود را از دست داد. او به خاطر حضور در یک رویداد بوکس که با استقبال بینظیری همراه بود، به شهرت رسید.
به گزارش ایلنا، گاسپی، یکی از استریمرهای پرطرفدار آرژانتینی، روز یکشنبه در نتیجه تصادف دو هلیکوپتر در ریودوژانیرو درگذشت. این یوتیوبر ۲۳ ساله به خاطر سبک خاص خود شناخته میشد و معمولاً در خیابانها به پرسشهای تند و گاهی بیاحترامی میپرداخت. همچنین، محتوای او شامل شوخیهای سیاه و ارجاعات جنسی بود.
یکی از اوجهای محبوبیت او به شرکت در یک رویداد بوکس به نام "لا ولادا دل آینو ۵" مربوط میشود که در آن با دیگر شخصیتهای مشهور شبکههای اجتماعی در سویل شرکت کرد. این رویداد با حضور ۸۰ هزار نفر برگزار شد و گاسپی ویدیوهایی از تمرینات خود را منتشر کرده بود. او به مدت چند ماه تمرین کرد و بیش از ۲۰ کیلوگرم وزن کم کرد و تغییرات قابل توجهی در ظاهر خود ایجاد کرد. اما در نهایت در دور اول مسابقه به دلیل ناک اوت فنی مقابل پرکیتا شکست خورد.
گاسپی در این مبارزه بسیار تهاجمی ظاهر شد و به جلو رفت، اما از یک نکته مهم غافل ماند: دفاع. او هرگز گارد خود را حفظ نکرد و این موضوع برایش هزینهبر شد. داور، سالوا، در دو نوبت مبارزه را متوقف کرد و به گاسپی شمارش کرد. پرکیتا در حمله و دفاع عملکرد بهتری داشت و از فرصتها به خوبی استفاده کرد تا پیروزی را به دست آورد. این مبارزه یکی از کوتاهترین مسابقات تاریخ "لا ولادا دل آینو" بود و به پایان نرسید.
پس از شکست گاسپی، تمامی تماشاگران در استادیوم، نزدیک به ۸۰ هزار نفر، او را تشویق کردند و تلاشهایش را مورد تقدیر قرار دادند. در این حادثه همچنین، خواننده آمریکایی اولیور تری و لوکاس وینیاله، کارگردان آرژانتینی ویدیوهای موسیقی نیز جان خود را از دست دادند.