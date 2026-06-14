جام جهانی ۲۰۲۶؛
ویرجیل فن دایک بهترین بازیکن دیدار هلند و ژاپن شد
تیم ملی هلند در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر ژاپن به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد، اما در پایان این مسابقه، ویرجیل فندایک، کاپیتان لالههای نارنجی، با نمایش مؤثر در خط دفاع و گلزنی، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای ملی هلند و ژاپن در هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با تساوی جذاب ۲ بر ۲ به پایان رسید؛ مسابقهای پرهیجان که با درخشش ستارههای دو تیم همراه بود.
هلند در این بازی ابتدا با گل ویرجیل فندایک از حریف آسیایی خود پیش افتاد، اما ژاپنیها بارها توانستند به بازی بازگردند و در نهایت یک امتیاز ارزشمند کسب کنند. با وجود عملکرد قابل توجه برخی بازیکنان از جمله رایان گراونبرخ در میانه میدان، کمیته فنی برگزارکنندگان مسابقات عنوان بهترین بازیکن زمین را به ویرجیل فندایک اختصاص داد.
کاپیتان هلند علاوه بر گلزنی، نقش مهمی در سازماندهی خط دفاعی تیمش ایفا کرد و با رهبری در زمین، یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان مسابقه بود. فندایک با تجربه بالای خود بارها حملات ژاپن را مهار کرد و در لحظات حساس مسابقه به کمک تیمش آمد.
انتخاب مدافع باتجربه هلند بهعنوان بهترین بازیکن مسابقه در حالی صورت گرفت که بسیاری از کارشناسان نیز از نمایش کامل او در دو فاز دفاعی و هجومی تمجید کردند؛ عملکردی که باعث شد ستاره لیورپول نخستین جایزه فردی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کند.