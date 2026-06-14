به گزارش ایلنا، این دو بازیکن که سابقه همکاری در بارسلونا را دارند، از ۱۱ ژوئن و با آغاز مسابقات، به عنوان تحلیلگر در شبکه فاکس اسپورتس حضور یافته‌اند و با ارائه نظرات خود، به جذابیت این رقابت‌ها افزوده‌اند.

در یکی از برنامه‌ها، زلاتان ابراهیموویچ به شدت به پیش‌بینی یک استریمر به نام اسپید که پیروزی نهایی پرتغال را پیش‌بینی کرده بود، واکنش نشان داد و او را از صحنه خارج کرد. این اقدام زلاتان با نارضایتی تی‌هری هنری نیز همراه بود که به نشانه نارضایتی سرش را برگرداند.

در ادامه این برنامه، دو بازیکن به بحثی داغ با اسپید پرداختند. زلاتان با لحن خاص خود به او گفت که نمی‌تواند از او سریع‌تر باشد و به این ترتیب به او یادآوری کرد که "شما نمی‌توانید درک کنید چون هیچ چیزی از بازی نمی‌دانید." او همچنین افزود: "من دویدن‌های سریع نمی‌کنم، بلکه دویدن‌های هوشمندانه انجام می‌دهم."

با وجود اینکه این دو تنها ۲۱ بازی در کنار هم در فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ برای بارسلونا انجام داده‌اند، اما در برنامه‌های تلویزیونی ارتباطی واضح و نزدیک دارند. در میانه بحثی درباره بوسنی و هرزگوین، هنری به نیمی بوسنیایی بودن فرزندانش اشاره کرد و زلاتان نیز با اشاره به آهنگ معروف "Take me to America" که به نوعی سرود غیررسمی تیم ملی شده، فضای برنامه را شاداب‌تر کرد.

این دو بازیکن که هر دو از سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۳ از دنیای فوتبال خداحافظی کرده‌اند، به خوبی نشان دادند که هنوز هم در زمین فوتبال توانایی‌های خود را حفظ کرده‌اند، به ویژه ابراهیموویچ که در این زمینه به خوبی درخشید.

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