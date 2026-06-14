به گزارش ایلنا، باکونا، هافبک تیم، در مصاحبه‌ای گفت: «شما می‌بینید که آن‌ها چه کیفیتی دارند. اگر یک بار خواب‌آلود بازی کنید، بلافاصله مجازات می‌شوید. فکر می‌کنم این جمله به خوبی خلاصه‌کننده این مسابقه است.»

در دقایق پایانی نیمه اول، نتیجه به ۳-۱ رسید و پس از استراحت، چهار گل دیگر از سوی آلمان به ثبت رسید. باکونا در این باره گفت: «زمانی که نتیجه ۳-۱ یا ۴-۱ می‌شود، باید به اندازه کافی بالغ باشید تا بگویید: خوب، حالا باید دفاع کنیم و به بازی بعدی فکر کنیم. اما ما همچنان به بازی باز ادامه دادیم و فضای زیادی را به حریف دادیم که به راحتی از آن استفاده کردند. ما این فرصت‌ها را خیلی ساده از دست دادیم.»

با وجود این شکست سنگین، باکونا به آینده امیدوار است و به برگزاری یک جام جهانی خوب ایمان دارد. او افزود: «اگر می‌توانیم در برابر آلمان گل بزنیم، چرا نتوانیم برابر اکوادور یا ساحل عاج گل بزنیم؟»

کامنسیا، بازیکن جوان کوراسائو، اولین گل تاریخ این تیم در جام جهانی را به ثمر رساند و پس از زدن گل ۱-۱ در دقیقه بیست، گفت: «این واقعاً شگفت‌انگیز است. احساسات زیادی داشتم... همه به سمت من آمدند و خودم هم نمی‌دانستم چه اتفاقی دارد می‌افتد، خنده‌دار است. اما من در موقعیت مناسبی قرار داشتم و باید فقط شوت می‌زدم. شوت خوبی زدم.»

کامنسیا با ابراز ناراحتی از اینکه این گل تنها یک گل افتخاری بود، گفت: «اینکه با چنین اختلافی شکست بخوریم، خوشایند نیست، اما در نیمه اول خیلی خوب بازی کردیم. اگر به همین شکل ادامه دهیم، می‌توانیم یک تورنمنت بسیار خوب را پشت سر بگذاریم. ایمان داریم، صد درصد.»

به گزارش ایلنا به نقل از ووتبال اینترنشنال، کوراسائو در این دیدار با وجود شکست، به آینده امیدوار است و به تلاش برای بهبود در مسابقات بعدی ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/