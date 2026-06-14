دردسر بزرگ اروگوئه پیش از اولین بازی در جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی اروگوئه به سرمربیگری مارسلو بیلسا، در آستانه نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل عربستان سعودی با مشکلاتی از سوی مقامات آمریکایی روبرو شد. این تیم که از کانکون مکزیک به میامی سفر می‌کرد، با تأخیری سه تا چهار ساعته در پرواز چارتر خود مواجه شد. فیفا برای پرواز این تیم از مکزیک به ایالات متحده نیاز به مجوز داشت که در زمان بررسی پرونده توسط مقامات آمریکایی، هنوز صادر نشده بود.

این وضعیت باعث ایجاد نگرانی در میان اعضای تیم اروگوئه شد، چرا که آنها باید به الزامات سازمانی جام جهانی پایبند بوده و ۲۴ ساعت قبل از بازی خود در محل حضور داشته باشند. در نهایت، این تیم تنها حدود ساعت ۲۰ به وقت محلی به میامی رسید.

تأخیر در پرواز همچنین بر برنامه رسمی اروگوئه تأثیر گذاشت و کنفرانس خبری پیش از بازی که قرار بود در استادیوم هارد راک برگزار شود، به دلیل عدم حضور به موقع سرمربی و کاپیتان این تیم، خوزه ماریا خیمنز، لغو شد. برنامه جدید به این صورت بود که این دو نفر و سایر اعضای تیم بلافاصله پس از خروج از فرودگاه به محل اقامت خود در هتل رنسانس فورت لادردیل وست منتقل شوند.

این تأخیر همچنین اروگوئه را در موقعیتی دشوار از نظر قوانین فیفا قرار داده است. عدم رعایت زمان مقرر برای حضور در محل می‌تواند منجر به جریمه‌ای برای این تیم شود، در حالی که آنها در آستانه آغاز رقابت‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارند.

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