میزان تماشاگران در جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد
جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز شده و آمار تماشاگران در بازیهای مختلف این تورنمنت به تدریج منتشر میشود.
به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز شده و به تدریج استادیومها پر از تماشاگر میشوند. در روز پنجشنبه ۱۱ ژوئن، مکزیک در بازی افتتاحیه این مسابقات، با پیروزی بر آفریقای جنوبی، رکورد بالاترین تعداد تماشاگر را ثبت کرد. این بازی در استادیوم تاریخی آزتکا (اکنون به نام استادیوم شهر مکزیک شناخته میشود) برگزار شد و با حضور بیش از ۸۰ هزار هوادار (۸۰۸۲۴ نفر) همراه بود. مکزیک با گلهای خولین کیونیوس و رائول خیمنز این بازی را ۲ بر ۰ به نفع خود به پایان رساند.
در مقابل، بازی بین کانادا و بوسنی و هرزگوین که در زمینهای کانادایی برگزار شد، کمترین تعداد تماشاگر را به خود اختصاص داد. در این دیدار، کمتر از ۴۵ هزار نفر (۴۳۰۰۲ نفر) شاهد تساوی ۱-۱ دو تیم بودند.