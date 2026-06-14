به گزارش ایلنا، هوش مصنوعی اولی با نام «پریدیکت‌آی‌ای» (PredictIA) روزانه ۲۵۰ هزار شبیه‌سازی از مسابقات جام جهانی انجام می‌دهد. این مدل پیش‌بینی، سناریوهای مختلف را برای تمامی تقابل‌ها بررسی می‌کند. در ادامه، احتمال‌های مربوط به دیدارهای پیش‌رو ارائه شده است.

پریدیکت‌آی‌ای همچنین به‌صورت روزانه، احتمال قهرمانی هر تیم در جام جهانی و شانس‌های صعود از مرحله گروهی را به‌روزرسانی می‌کند.

پیش از بررسی اعداد، باید توجه داشت که احتمال ۸۹.۶ درصدی برای پیروزی اتریش مقابل اردن به معنای قطعی بودن نتیجه نیست. این عدد نشان می‌دهد که از میان ۲۵۰ هزار شبیه‌سازی انجام‌شده، اتریش در حدود ۲۲۴ هزار بار برنده شده است. در مقابل، در حدود ۲۶ هزار شبیه‌سازی دیگر نتیجه‌ای متفاوت رقم خورده است. هرچه درصد بالاتر باشد، احتمال شگفتی کمتر خواهد بود، اما هیچ احتمالی در فوتبال صفر نیست.

اسپانیا – کاپ‌ورد

اسپانیا ۸۱.۴ درصد – تساوی ۱۳.۳ درصد – کاپ‌ورد ۵.۳ درصد

عربستان سعودی – اروگوئه

عربستان سعودی ۷.۴ درصد – تساوی ۱۲.۲ درصد – اروگوئه ۸۰.۴ درصد

بلژیک – مصر

بلژیک ۶۶.۸ درصد – تساوی ۲۰.۳ درصد – مصر ۱۲.۹ درصد

ایران – نیوزیلند

ایران ۶۳.۰ درصد – تساوی ۱۷.۴ درصد – نیوزیلند ۱۹.۶ درصد

فرانسه – سنگال

فرانسه ۶۰.۱ درصد – تساوی ۲۱.۳ درصد – سنگال ۱۸.۶ درصد

عراق – نروژ

عراق ۵.۱ درصد – تساوی ۱۰.۵ درصد – نروژ ۸۴.۴ درصد

آرژانتین – الجزایر

آرژانتین ۵۸.۴ درصد – تساوی ۲۱.۱ درصد – الجزایر ۲۰.۵ درصد

تیم ملی آرژانتین در بیش از نیمی از شبیه‌سازی‌ها به‌عنوان برنده این مسابقه شناخته شده است. به این معنا که در حدود ۱۴۶ هزار مورد از ۲۵۰ هزار شبیه‌سازی، آرژانتین سه امتیاز مسابقه را کسب کرده است. همچنین حدود ۵۲ هزار و ۵۰۰ شبیه‌سازی با نتیجه تساوی پایان یافته و در حدود ۵۱ هزار و ۲۵۰ شبیه‌سازی نیز الجزایر به پیروزی رسیده است.

اتریش – اردن

اتریش ۸۹.۶ درصد – تساوی ۷.۲ درصد – اردن ۳.۲ درصد

پرتغال – کنگو

پرتغال ۴۴.۶ درصد – تساوی ۳۵.۳ درصد – کنگو ۲۰.۱ درصد

ازبکستان – کلمبیا

ازبکستان ۱۰.۷ درصد – تساوی ۲۳.۹ درصد – کلمبیا ۶۵.۵ درصد

انگلیس – کرواسی

انگلیس ۵۴.۶ درصد – تساوی ۲۲.۹ درصد – کرواسی ۲۲.۵ درصد

غنا – پاناما

غنا ۷۴.۹ درصد – تساوی ۱۳.۵ درصد – پاناما ۱۱.۶ درصد

انتهای پیام/