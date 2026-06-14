هلند 2 - 2 ژاپن ؛ سامورایی ها حاضر به شکست نشدند

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال هلند از ساعت 23:30 یکشنبه شب (به وقت کشورمان) در اولین مسابقه از گروه F جام جهانی 2026، در ورزشگاه «اِی تی اند تی» دالاس به مصاف تیم ملی ژاپن رفت که این مسابقه با تساوی 2 - 2 به پایان رسید.

تلاش‌های دو تیم برای گلزنی در نیمه اول نتیجه‌ای نداشت و 45 دقیقه نخست با تساوی صفر - صفر خاتمه یافت. در دقیقه 50 فیرجیل فن‌دایک توانست دروازه سامورایی آبی را با ضربه سر باز کند، اما کیتو ناکامورا هفت دقیقه بعد برای ژاپن گلزنی کرد.

گلزنی کریسنسیو سامرویل در دقیقه 64 مجدداً لاله‌های نارنجی را پیش انداخت. در شرایطی که انتظار می‌رفت هلند به اولین برد خود در جام بیست‌وسوم دست یابد، دایچی کامادا در دقیقه 88 گل دوم ژاپن را با ضربه سر به ثمر رساند و تیم موریاسو را از شکست نجات داد.

از میان تیم‌های آسیایی تاکنون کره جنوبی و استرالیا بر رقبای خود غلبه کرده‌اند و قطر و ژاپن مقابل رقبای خود به تساوی رسیدند.

اسماعیل الفتح داور مراکشی‌الاصل آمریکا قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت و سامرویل، ممفیس دپای و میکی فن‌دِفن از هلند را با کارت زرد جریمه کرد.

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