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فوری: فرود هواپیمای تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا

فوری: فرود هواپیمای تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا
کد خبر : 1799135
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با پایان حواشی و در نهایت اسکان تیم ملی فوتبال ایران در مکزیم، اکنون شاگردان امیر قلعه نویی برای انجام اولین بازی خود برابر نیوزلند، در آمریکا حاضر شده‌اند و بدن مشکل خاصی راهی هتل خواهند شد.

به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران که ساعت ۲۲:۴۵ یکشنبه شب برای برگزاری نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نیوزیلند از تیخوانا مکزیک به لس‌آنجلس آمریکا رفته بود، پس از حدود یک ساعت پرواز وارد فرودگاه این شهر شد.

اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از ورود به خاک آمریکا و خروج از فرودگاه، راهی ورزشگاه سوفای خواهند شد.

قرار است امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی همراه با مهدی طارمی در نشست خبری پیش از بازی شرکت کنند و سپس با همراهی سایر نفرات با حضور در ورزشگاه سوفای و قدم زدن بر روی چمن این استادیوم، از نزدیک با وضعیت آن آشنا شوند.

انجام تمرین رسمی در زمین چمن کارسون اسپورتس پارک لس آنجلس با حضور ۱۵ دقیقه‌ای رسانه‌ها بخش پایانی برنامه امروز تیم ملی فوتبال خواهد بود.

 

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