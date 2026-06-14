به گزارش ایلنا، اورلین توآمینی، ۲۶ ساله و با ۴۶ بازی ملی، به عنوان یک رهبر و نایب‌کاپیتان به جام جهانی می‌رود. این هافبک رئال مادرید در تلاش است تا تعادل مناسبی بین آرامش و هیجان قبل از رویارویی با سنگال در نیویورک برقرار کند. او در گفت‌وگو با اکیپ درباره اهمیت این رقابت، نقش خود در تیم ملی فرانسه و فصل اخیرش در مادرید که او را به یکی از بهترین‌ها در پست خود تبدیل کرده، صحبت کرده است.

توآمینی در مورد اولین بازی خود در جام جهانی گفت: «اولین بازی در یک رقابت هرگز خیلی خوب نیست. ممکن است برنده شوید، اما همیشه چیزهایی برای بهبود وجود دارد. اما مهم است که اعتماد به نفس بگیریم و نشان دهیم که آماده‌ایم.» او همچنین به اهمیت بازی با سنگال اشاره کرد و گفت: «ما باید از ابتدا آماده باشیم، زیرا در این سطح هر چیزی ممکن است.»

این بازیکن در مورد فشارهای ناشی از تاریخچه بازی‌های قبلی فرانسه و سنگال گفت: «ما نمی‌خواهیم بخشی از سمت نادرست تاریخ باشیم. باید از ابتدا آماده باشیم و کار لازم را انجام دهیم.» او همچنین به عدم نگرانی خود از شکست اخیر مقابل ساحل عاج اشاره کرد و گفت: «این بازی ما را تعریف نمی‌کند. ما آماده‌ایم و کیفیت تیم ما اعتماد به نفس ماست.»

توآمینی در پایان به نقش خود به عنوان یک بازیکن کلیدی در تیم ملی اشاره کرد و گفت: «وظیفه من این است که آرامش را در تیم حفظ کنم و به هم‌تیمی‌هایم کمک کنم تا بهترین عملکرد را داشته باشند.» او همچنین از برنامه‌هایش برای دوری از شبکه‌های اجتماعی در طول رقابت‌ها صحبت کرد و بر اهمیت تمرکز بر روی تیم و بازی‌ها تأکید کرد.

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