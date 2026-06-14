جونیور باکونا: نامم به افتخار جونیور پرنامبوکانو انتخاب شده است
جونیور باکونا، هافبک تیم ملی کوراسائو، پس از شکست ۷-۱ مقابل آلمان، تأیید کرد که نامش به افتخار جونیور پرنامبوکانو، بازیکن مشهور برزیلی، انتخاب شده است.
به گزارش ایلنا، باکونا در مصاحبهای پس از بازی گفت: «نام من به افتخار پرنامبوکانو انتخاب شده است. مادرم طرفدار بزرگ برزیل بود و این نام را دوست داشت و به من داد. نام برادر بزرگترم، لیندرو، هم همینطور است، اما نمیدانم آیا به بازیکن دیگری اشاره دارد یا نه. اما ما نامهای زیبایی داریم و حالا باید به آنها احترام بگذاریم.»
تیم ملی کوراسائو در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، روز یکشنبه در هیوستون با نتیجه ۷-۱ مغلوب آلمان شد. این نتیجه دقیقاً مشابه شکست برزیل در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۱۴ در ورزشگاه مینهیرائو بود. گلهای آلمان توسط نمتچا، شلوتربک، براون، موسیالا، اونداف و هاورتس (۲ بار) به ثمر رسید و گل کوراسائو را کومنسیا در حالی که نتیجه ۱-۰ به سود آلمان بود، به ثمر رساند.
در قلب تیم ملی کوراسائو، که به عنوان یکی از تیمهای جذاب جام شناخته میشود، کمی از برزیل وجود دارد. جونیور و لیندرو باکونا، ۲ برادر، از ستارههای خط میانی این تیم هستند. آنها در هلند به دنیا آمدهاند اما به دلیل ریشه خانوادگی خود تصمیم گرفتند برای کشور کارائیبیشان بازی کنند؛ کشوری که کوچکترین کشور تاریخ حاضر در جام جهانی محسوب میشود.
پدرشان، جان باکونا، در کوراسائو به دنیا آمده و سابقه بازی برای تیم ملی آنتیل هلند را دارد. او و همسرش، لوسیلا، به شهر گرونینگن هلند مهاجرت کردند و فرزندانشان در آنجا متولد شدند.
لیندرو باکونا، برادر بزرگتر، در این باره گفت: «من در هلند بزرگ شدم. اما پدرم همیشه به من میگفت: "تو هلندی نیستی؛ تو کاملاً کوراسائویی هستی."»
در این جزیره کارائیبی، خانواده باکونا در بکا سمی زندگی میکردند؛ جایی که فوتبال برزیل محبوبیت زیادی داشت. نام لیندرو در اوایل دهه ۹۰ میلادی در برزیل رایج بود و نام برادر کوچکترش، جونیور گراسیلو باکونا، نیز به وضوح به بازیکن مشهور برزیلی اشاره دارد.
جونیور باکونا ادامه داد: «مادرم و پدرم هر دو اهل کوراسائو هستند. ما در هلند به دنیا آمدیم اما به عنوان کوراسائویی بزرگ شدیم. همیشه در خانه به زبان پاپیامنتو صحبت میکردیم و هر زمان که امکان داشت به جزیره سفر میکردیم.»
لیندرو باکونا، کاپیتان تیم ملی کوراسائو، به عنوان یکی از بازیکنان باتجربه و نمادهای این تیم شناخته میشود و سابقه بازی در باشگاههای لیگ برتر و چمپیونشیپ انگلیس از جمله استون ویلا و کاردیف سیتی را دارد. او به عنوان موتور خط میانی کوراسائو شناخته میشود و در سال ۲۰۱۸ در تیم ردینگ به اوج دوران حرفهای خود رسید.
جونیور باکونا که شماره ۷ تیم ملی کوراسائو در جام جهانی را بر تن دارد، پس از یک دوره حضور در فوتبال انگلیس، فصل گذشته در لیگ برتر هلند برای افسی فولندام بازی کرد.
او گفت: «این یک دیوانگی است. از زمانی که به جام جهانی صعود کردیم، بعضی از مردم میپرسند: "کوراسائو چیست؟" و بعد تحقیق میکنند و متوجه میشوند که کوراسائو مکان جالبی است.»
برادران باکونا در حال حاضر در ایالات متحده برای نخستین بازی گروه E خود مقابل آلمان آماده میشوند.
لیندرو در این باره گفت: «من ابتدا به تیم ملی آمدم. او هنوز منتظر بود و در تیم زیر ۲۱ سال هلند بازی میکرد. اما وقتی برای جام طلا به آمریکا رفتیم، به او زنگ زدم و گفتم: "به کمک نیاز دارم." و جونیور پاسخ داد: "خوب، دفعه بعد که بتوانم، میآیم و به تو ملحق میشوم."»
او در پایان گفت: «برای من بسیار خاص است که در کنار برادرم بازی کنم. چنین فرصتی زیاد پیش نمیآید، بهخصوص وقتی نماینده کشور خودتان باشید.»
تیم ملی کوراسائو به عنوان کشوری مستقل از سال ۲۰۱۰، همچنان بخشی از پادشاهی هلند است و ۲۵ نفر از ۲۶ بازیکن این تیم در خاک هلند متولد شدهاند.
لیندرو باکونا در پایان افزود: «ما معتقدیم که میتوانیم به جام جهانی برسیم و حضورمان در اینجا اتفاقی نیست. ما به جام جهانی نیامدهایم که ببازیم؛ میخواهیم بهترین عملکرد خود را ارائه دهیم و از هیچ تیمی نمیترسیم.»
این موج آبی کوراسائو، با شخصیت خاص و رگههایی از فرهنگ فوتبال برزیل، یکی از جالبترین داستانهای جام جهانی به شمار میرود.