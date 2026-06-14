آمار عجیب هلند: بدون بازیکن لیگ هلند در اولین بازی جام
تیم ملی هلند برای نخستین بار در تاریخ خود در یک بازی جام جهانی بدون بازیکنی از لیگ برتر این کشور به میدان میرود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی هلند در حالی به مصاف حریفان خود در جام جهانی ۲۰۲۶ میرود که هشت بازیکن از این تیم در لیگ برتر انگلیس بازی میکنند. این بازیکنان شامل بارت ور بروگن و یان پل ون هکه از برایتون، ویرجیل فن دایک از لیورپول، میکی ون د ون از تاتنهام، رایان گراونبرخ از لیورپول، تیجانی ریندرز از منچسترسیتی، کریسنسو سامرویل از وستهام و کودی گاکپو از لیورپول هستند.
علاوه بر این، فرانکی دی یونگ از بارسلونا در لالیگا و دنیل مالن و دنسل دامفریس از سری آ نیز در این تیم حضور دارند. با این حال، روبرتو کمان به جز ووت وگورست از آژاکس و گوس تیلی از پیاسوی گزینههای محدودی از لیگ برتر هلند در اختیار دارد.