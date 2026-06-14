بدرقه ویژه هواداران مقابل هتل تیم ملی در مکزیک به سمت آمریکا

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران در حال حاضر در مسیر سفر به لس آنجلس است و قرار است در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند برود. این بازی ساعت ۲۲ به وقت ایران برگزار خواهد شد. هواداران ایرانی با تجمع در مقابل هتل، از بازیکنان و کادر فنی استقبال کردند و این مراسم به یک جشن بزرگ تبدیل شد.

فاصله بین تیخوانا و لس آنجلس حدود سه ساعت است، اما زمان سفر ممکن است به دلیل پروتکل‌های مهاجرتی در مرز مکزیک و ایالات متحده بیشتر شود. در روز یکشنبه، تیم ملی دو برنامه رسمی از سوی فیفا دارد: یک کنفرانس خبری و آخرین تمرین پیش از بازی.

تیم ملی ایران پس از یک روند طولانی و پرچالش برای دریافت ویزا، تنها در تاریخ ۱۰ ژوئن موفق به دریافت ویزا برای ورود به ایالات متحده شد. در این میان، فیفا محل تمرین تیم ملی ایران را از توسان (آریزونا) به تیخوانا منتقل کرد.

با وجود اینکه تمامی بازیکنان مجوز ورود به ایالات متحده را دریافت کرده‌اند، برخی از اعضای کادر فنی هنوز ویزا ندارند. در روزهای اخیر، دولت ایران ایالات متحده را به استفاده از جام جهانی به عنوان ابزاری برای تبعیض متهم کرده است.

تیم ملی ایران در مرحله گروهی سه بازی خود را در ایالات متحده برگزار خواهد کرد: دو بازی در لس آنجلس مقابل نیوزیلند و بلژیک و یک بازی در سیاتل مقابل مصر.

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