به گزارش ایلنا، آلمان‌ها بازی را بسیار طوفانی آغاز کردند و تنها پس از گذشت ۶ دقیقه، وقتی انمچا با فلوریان ویرتز یک‌ودو کرد، با شلیکی کات‌دار از پشت محوطه جریمه گل اول را به ثمر رساند. هافبک بوروسیا دورتموند کمی بعد می‌توانست دبل کند، اما ضربه او از فاصله 18 متری با اختلاف کمی به بیرون رفت.

ویرتز نیز ضربه‌ای را با اختلاف ناچیز به هدر داد، اما قهرمان چهار دوره جام جهانی در دقیقه ۲۱ شوکه شد؛ جایی که حرکت تیمی و روان بازیکنان کوراسائو با ضربه لیوانو کومننسیا همراه شد و شلیک او پس از برخورد به مدافعان، دور از دستان مانوئل نویر به درون دروازه غلتید.

شاگردان یولیان ناگلزمن باید خیلی سریع به این گل پاسخ می‌دادند. کمی بعد از اینکه ضربه سر اشلوتربرک روی یک ارسال کرنر توسط دروازه‌بان به بالای تیرک فرستاده شد، این مدافع میانی این بار روی ارسال مواج ناتانیل براون بالاتر از همه پرواز کرد تا با یک ضربه سر، توپ را از خط دروازه الوی روم عبور دهد و حساب کار را ۲-۱ کند.

سپس هاورتز در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول، پس از اینکه انمچا توسط ریشدلی بازوئر در داخل محوطه جریمه سرنگون شد، از روی نقطه پنالتی گل سوم را به ثمر رساند. هنوز دو دقیقه از شروع نیمه دوم نگذشته بود که با فرار موسیالا روی پاس عمقی جاشوا کیمیش و ضربه دقیق او به گوشه دروازه روم، برتری آلمان کاملاً قطعی شد.

حملات آلمان همچنان ادامه داشت و هرچند لروی سانه یک موقعیت عالی گلزنی را به بیرون فرستاد، اما آن‌ها موفق شدند گل پنجم را هم ثبت کنند؛ جایی که براون روی پاس جفت‌وجور شده دنیس اونداو که به عنوان یار تعویضی وارد زمین شده بود، با یک ضربه والی تماشایی اولین گل ملی خود را جشن گرفت. خود اونداو نیز کمی بعد روی پاس کیمیش نامش را در میان گلزنان این مسابقه ثبت کرد.

در دقایق پایانی، هاورتز روی پاس اونداو فرار کرد و با یک ضربه چیپ تماشایی از بالای سر روم، گل هفتم را به ثمر رساند تا کار کوراسائو را تمام کند.

نمرات بازیکنان آلمان

دروازه‌بان و خط دفاعی

مانوئل نویر (۶ از ۱۰): شلیک کومننسیا پس از برخورد به مدافع تغییر جهت داد و وارد دروازه شد، اما او در بازگشت دوباره به صحنه رقابت‌های بین‌المللی، بقیه دقایق بازی چندان به زحمت نیفتاد.

جاشوا کیمیش (۷ از ۱۰): در بیشتر دقایق بازی با آرامش کامل در زمین قدم زد. در کارهای دفاعی محکم بود و با اعتمادبه‌نفس بالا پاس می‌داد که نمونه بارز آن پاس عمقی تماشایی‌اش به موسیالا برای ثبت گل چهارم بود. او همچنین پاس گل ششم را به اونداو داد.

جاناتان تاه (۵ از ۱۰): علیرغم داشتن زمان کافی برای بازیسازی، چند بار در حفظ توپ متزلزل نشان داد. او بدشانس بود که شلیک کومننسیا پس از برخورد به او تغییر جهت داد و وارد دروازه شد.

نیکو اشلوتربک (۷ از ۱۰): او شاید احساس کند که می‌توانست در صحنه گل کوراسائو بهتر عمل کند، چرا که دو بار فرصت دور کردن توپ را داشت. با این حال، او با یک نمایش مطمئن در بقیه دقایق این اشتباه را جبران کرد و خطرات همیشگی او روی ضربات ایستگاهی باعث شد تا گل دوم آلمان را به ثمر برساند.

ناتانیل براون (۸ از ۱۰): به طور مداوم در جناح چپ رفت و آمد داشت و سرعت و استقامت بالای خود را به رخ کشید. ارسال عالی او اشلوتربک را برای گل دوم آلمان پیدا کرد و سپس با یک ضربه والی تماشایی، گل پنجم تیمش را زد.

خط میانی

فلیکس انمچا (۸ از ۱۰): او قفل بازی را با یک ضربه آخر فوق‌العاده باز کرد و حتی می‌توانست در همان ۱۵ دقیقه ابتدایی هت‌تریک کند، چرا که فرارهای او به عمق محوطه جریمه اصلاً توسط مدافعان حریف پوشش داده نمی‌شد. او انرژی زیادی به خط میانی آلمان تزریق کرد و کنترل توپ بالای او بود که منجر به گرفتن پنالتی شد.

الکساندر پاولوویچ (۶ از ۱۰): توپ را به خوبی در خط میانی به گردش درآورد و بارها صاحب توپ شد. او چند شلیک ناموفق هم در موقعیت‌های خوب داشت.

جمال موسیالا (۸ از ۱۰): فضاهای خالی زمین را به خوبی تصاحب می‌کرد و تقریباً همیشه با سبک بازی سریع و تکنیکی خود، مدافعان کوراسائو را به عقب می‌راند. ضربه آخر و عالی او در اوایل نیمه دوم، پیروزی آلمان را خیلی زود قطعی کرد.

خط حمله

لروی سانه (۴ از ۱۰): تقریباً هیچ‌کدام از کارهایی که در زمین تلاش کرد انجام دهد به سرانجام نرسید و یک پاس پشت‌پای بی‌مورد از سوی او، نزدیک بود تیمش را به دردسر بزرگی بیندازد. او در نیمه دوم یک موقعیت طلایی را هدر داد که این صحنه کاملاً بازتاب‌دهنده عملکرد ضعیف او در این مسابقه بود.

کای هاورتز (۶ از ۱۰): پنالتی خود را با خونسردی تبدیل به گل کرد و با یک ضربه چیپ تماشایی گل هفتم را به ثمر رساند، اما در بقیه دقایق بازی و در شرایطی که دیگر ستاره‌های اطرافش می‌درخشیدند، کم‌فروغ بود. با این حال، او قطعاً از تکرار چنین بازی‌هایی در طول تورنمنت استقبال خواهد کرد.

فلوریان ویرتز (۷ از ۱۰): لمس توپ تماشایی و پاس عالی او باعث شد انمچا گل اول بازی را به ثمر برساند. او در مرکز بسیاری از بهترین حرکات هجومی آلمان قرار داشت و چندین بار نیز تا آستانه باز کردن دروازه و تکمیل نمایش خوبش پیش رفت.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

دنیس اونداو (۷ از ۱۰): یک گل و دو پاس گل از ستاره اشتوتگارت نشان داد که او به روند درخشان خود با پیراهن آلمان ادامه می‌دهد.

آنتونیو رودیگر (۶ از ۱۰): زمانی که پیروزی آلمان قطعی شده بود، ۲۰ دقیقه فرصت بازی پیدا کرد.

لئون گورتزکا (۶ از ۱۰): پس از جانشینی به جای انمچا، کارها را در خط میانی طبق روال و به سادگی انجام و به بازی آرامش داد.

دیوید رائوم (۶ از ۱۰): پس از آمدن به جای براون، با یک شلیک محکم الوی روم را مجبور کرد تا با پاهایش توپ را نجات دهد.

والدمار آنتون (بدون نمره): در دقایق پایانی وارد زمین شد تا کیمیش کمی استراحت کند.

یولیان ناگلزمن (۷ از ۱۰): قطعاً رقبای سخت‌تری در مأموریت‌های بعدی از راه خواهند رسید و سوالات درباره دعوت از سانه همچنان ادامه خواهد داشت، اما او می‌تواند از عملکرد تیمش و البته نتیجه به دست آمده کاملاً راضی باشد.

منبع: گل

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