جام جهانی ۲۰۲۶؛
ادووکات: برابر آلمان درس بزرگی گرفتیم، اما به تیمم افتخار میکنم
سرمربی تیم ملی کوراسائو پس از شکست سنگین برابر آلمان در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تمجید از قدرت حریف، تأکید کرد که تیمش با وجود نتیجه رقمخورده، لحظات تاریخی ارزشمندی را تجربه کرده است.
به گزارش خبرورزشی، ادووکات سرمربی کوراسائو پس از شکست ۷ بر یک مقابل آلمان در نشست خبری اظهار داشت: «میدانستیم برابر یکی از مدعیان قهرمانی جهان بازی میکنیم. آلمان کیفیت فوقالعادهای دارد و امروز این موضوع را بهخوبی نشان داد.»
وی ادامه داد: «نتیجه برای ما سنگین بود، اما بازیکنانم هرگز دست از تلاش برنداشتند. حضور در جام جهانی برای کشوری کوچک مانند کوراسائو یک دستاورد بزرگ است و باید از این تجربه درس بگیریم.»
سرمربی کوراسائو درباره گل تیمش نیز گفت: «به ثمر رساندن گل مقابل آلمان و ثبت نخستین گل تاریخ کوراسائو در جام جهانی لحظهای فراموشنشدنی برای فوتبال کشورمان بود. این اتفاق میتواند الهامبخش نسل آینده بازیکنان ما باشد.»
او با اشاره به ادامه رقابتها افزود: «اکنون باید این مسابقه را فراموش کنیم و برای دیدارهای بعدی آماده شویم. هنوز دو بازی دیگر در مرحله گروهی باقی مانده و میخواهیم چهره بهتری از خود نشان دهیم.»
تیم ملی کوراسائو که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند، در ادامه رقابتهای گروه E باید به مصاف اکوادور و ساحل عاج برود و برای کسب نخستین امتیاز تاریخ خود در این مسابقات تلاش کند.