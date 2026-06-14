به گزارش خبرورزشی، ادووکات سرمربی کوراسائو پس از شکست ۷ بر یک مقابل آلمان در نشست خبری اظهار داشت: «می‌دانستیم برابر یکی از مدعیان قهرمانی جهان بازی می‌کنیم. آلمان کیفیت فوق‌العاده‌ای دارد و امروز این موضوع را به‌خوبی نشان داد.»

وی ادامه داد: «نتیجه برای ما سنگین بود، اما بازیکنانم هرگز دست از تلاش برنداشتند. حضور در جام جهانی برای کشوری کوچک مانند کوراسائو یک دستاورد بزرگ است و باید از این تجربه درس بگیریم.»

سرمربی کوراسائو درباره گل تیمش نیز گفت: «به ثمر رساندن گل مقابل آلمان و ثبت نخستین گل تاریخ کوراسائو در جام جهانی لحظه‌ای فراموش‌نشدنی برای فوتبال کشورمان بود. این اتفاق می‌تواند الهام‌بخش نسل آینده بازیکنان ما باشد.»

او با اشاره به ادامه رقابت‌ها افزود: «اکنون باید این مسابقه را فراموش کنیم و برای دیدارهای بعدی آماده شویم. هنوز دو بازی دیگر در مرحله گروهی باقی مانده و می‌خواهیم چهره بهتری از خود نشان دهیم.»

تیم ملی کوراسائو که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، در ادامه رقابت‌های گروه E باید به مصاف اکوادور و ساحل عاج برود و برای کسب نخستین امتیاز تاریخ خود در این مسابقات تلاش کند.

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