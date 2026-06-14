به گزارش ایلنا، یولیان ناگلزمان پس از این مسابقه اظهار داشت: «شروع بسیار خوبی داشتیم و بازیکنان از همان دقایق ابتدایی با تمرکز بالا بازی کردند. از کیفیت فوتبال تیم راضی هستم، اما این تنها یک مسابقه بود و هنوز چیزی به دست نیاورده‌ایم.»

سرمربی مانشافت با اشاره به نمایش هجومی تیمش افزود: «تنوع در گلزنی و خلق موقعیت برای ما نکته مثبتی بود. بازیکنان با شدت بالا پرس کردند و در مالکیت توپ عملکرد خوبی داشتند.» آلمان در این مسابقه با گل‌های متعدد بازیکنان مختلف، یکی از پرگل‌ترین نتایج جام را ثبت کرد.

ناگلزمان همچنین درباره حریف خود گفت: «کوراسائو شجاعانه بازی کرد و حتی توانست نخستین گل تاریخ خود در جام جهانی را به ثمر برساند. باید به آن‌ها احترام گذاشت.» تیم ملی کوراسائو برای نخستین بار در تاریخ خود به جام جهانی راه یافته و کوچک‌ترین کشور حاضر در این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

سرمربی آلمان در پایان تأکید کرد: «هدف ما صدرنشینی در گروه است. بازی بعدی اهمیت زیادی دارد و باید همین تمرکز را حفظ کنیم.»

آلمان با این پیروزی مقتدرانه گام نخست را در گروه E با موفقیت برداشت و حالا خود را برای دیدار حساس بعدی برابر ساحل عاج آماده می‌کند.

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