ثبت یک رکورد تاریخی در جام جهانی
تقابل پیرمرد ۷۸ ساله با مغز متفکر ۳۸ ساله روی نیمکت کوراسائو و آلمان
دیدار تیمهای ملی آلمان و کوراسائو در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تحت تاثیر یک اتفاق نادر و ثبت رکورد بینظیر قرار گرفته است؛ جایی که دو سرمربی با اختلاف سنی خیرهکننده نزدیک به ۴۰ سال برابر یکدیگر صفآرایی کردهاند.
به گزارش ایلنا، جدال روز یکشنبه دو تیم در دور نخست مرحله گروهی جام جهانی، فراتر از مستطیل سبز، به یک دوئل تمامعیار بین دو نسل کاملاً متفاوت از دنیای مربیگری تبدیل شده است. یولیان ناگلزمن، مربی جوان و ۳۸ ساله ژرمنها (با دقیقاً ۳۸ سال و ۳۲۶ روز) در شرایطی هدایت مانشافت را بر عهده دارد که در سوی مقابل، دیک ادووکات با کولهباری از تجربه و ۷۸ سال سن (با دقیقاً ۷۸ سال و ۲۶۰ روز) روی نیمکت کوراسائو نشسته است.
این فاصله سنی ۳۹ سال و ۲۹۹ روزه، رسماً رکورد بزرگترین اختلاف سنی میان دو سرمربی در تاریخ ادوار جام جهانی را جابهجا کرد.
این مسابقه جذاب، تقابل دو دیدگاه و دو پیشینه کاملاً متمایز در فوتبال جهان است. در یک طرف میدان، یولیان ناگلزمن به عنوان یکی از پیشروترین مربیان نسل جدید فوتبال اروپا قرار دارد که پس از پشت سر گذاشتن یک دوره موفقیتآمیز در بایرن مونیخ بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، در سپتامبر ۲۰۲۳ سکان هدایت عقابها را به دست گرفت.
در طرف دیگر، دیک آدوکات باتجربه قرار دارد که کار مربیگری خود را از سال ۱۹۸۷ آغاز کرده و در طول نزدیک به چهار دهه، در قامت مربی و سرمربی در تیمهای ملی و باشگاهی گوناگونی در سراسر جهان به میدان رفته است. حالا این تقابل سنتی و مدرن، به یکی از جذابترین سوژههای جام جهانی تبدیل شده است.