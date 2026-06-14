ژاپن با دو بازیکن شاغل در لیگ هلند، علیه تیم ملی هلند

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ژاپن که با آرایش ۳-۴-۲-۱ پا به این میدان می‌گذارد، بازی را با حضور زایون سوزوکی در درون دروازه آغاز خواهد کرد. در ساختار تدافعی، مثلث خط دفاعی سه نفره سامورایی‌ها را شگو تانیاچی، تسویوشی واتانابه و هیرکی ایتو، مدافع سرشناس باشگاه بایرن مونیخ تشکیل می‌دهند.

کمربند میانی ژاپنی‌ها با حضور دو هافبک دفاعی یعنی دایچی کامادا و کیشو سانو محکم شده است و در کنار آن‌ها ریتسو دوآن (بازیکن سابق اف‌سی گرونینگن) و کیتو ناکامورا (بازیکن سابق اف‌سی توئنته) به عنوان بال‌های کناری وظیفه حمایت از خط میانی را بر عهده دارند.

در فاز تهاجمی، ژاپن با دو هافبک رو به جلو و خلاق شامل دایزن مائدا و تاکفوسا کوبو به میدان می‌رود و در پیشانی خط حمله نیز آ‌یاسه اودا، مهاجم گلزن فاینورد و آقای گل لیگ اردیویژه هلند، امید اول گلزنی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، مهره‌هایی نظیر کوکی اوگاوا و کنتو شیوگای کار را از روی نیمکت ذخیره‌ها آغاز می‌کنند. همچنین بازیکنان سرشناسی مانند کو ایتاکورا و تاکه‌هیرو تومیاسو از آژاکس و یوکیناری سوگاوارا، بازیکن سابق آ.زد آلکمار، در این ترکیب ابتدایی حضور ندارند. گفتنی است در غیاب واتارو اندو به دلیل مصدومیت، ایتاکورا به عنوان کاپیتان جدید تیم ملی ژاپن انتخاب شده است، هرچند که در این مسابقه ریتسو دوآن بازوبند کاپیتانی را بر بازو می‌بندد.

ترکیب اصلی تیم ملی ژاپن:

سوزوکی؛ تانیاچی، واتانابه، ایتو؛ دوآن، سانو، کامادا، ناکامورا؛ کوبو، مائدا؛ اودا

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