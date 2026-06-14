کای هاورتس بهترین بازیکن دیدار آلمان و کوراسائو شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آلمان امشب (یکشنبه) در ادامه دیدارهای دور گروهی مسابقات جام جهانی 2026، با نتیجه 7 بر یک از سد کوراسائو گذشت.

با تصمیم کارشناسان فنی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، کای هاورتس به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

ستاره آلمان در دقایق 5+45 از روی نقطه پنالتی و 88 دروازه شاگردان دیک ادووکات را گشود.

ژرمن‌ها روز 30 خرداد مقابل ساحل عاج به میدان می‌روند و روز چهارم تیر مقابل اکوادور صف‌آرایی می‌کنند.

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