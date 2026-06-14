خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جام جهانی ۲۰۲۶؛

کای هاورتس بهترین بازیکن دیدار آلمان و کوراسائو شد

کای هاورتس بهترین بازیکن دیدار آلمان و کوراسائو شد
کد خبر : 1799101
لینک کوتاه کپی شد.

ستاره گلزن آلمان عنوان بهترین بازیکن دیدار با کوراسائو لقب گرفت.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آلمان امشب (یکشنبه) در ادامه دیدارهای دور گروهی مسابقات جام جهانی 2026، با نتیجه 7 بر یک از سد کوراسائو گذشت.

با تصمیم کارشناسان فنی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، کای هاورتس به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

ستاره آلمان در دقایق 5+45 از روی نقطه پنالتی و 88 دروازه شاگردان دیک ادووکات را گشود.

ژرمن‌ها روز 30 خرداد مقابل ساحل عاج به میدان می‌روند و روز چهارم تیر مقابل اکوادور صف‌آرایی می‌کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی