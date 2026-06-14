جام جهانی ۲۰۲۶؛
کای هاورتس بهترین بازیکن دیدار آلمان و کوراسائو شد
ستاره گلزن آلمان عنوان بهترین بازیکن دیدار با کوراسائو لقب گرفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آلمان امشب (یکشنبه) در ادامه دیدارهای دور گروهی مسابقات جام جهانی 2026، با نتیجه 7 بر یک از سد کوراسائو گذشت.
با تصمیم کارشناسان فنی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، کای هاورتس بهعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
ستاره آلمان در دقایق 5+45 از روی نقطه پنالتی و 88 دروازه شاگردان دیک ادووکات را گشود.
ژرمنها روز 30 خرداد مقابل ساحل عاج به میدان میروند و روز چهارم تیر مقابل اکوادور صفآرایی میکنند.