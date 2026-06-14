به گزارش ایلنا، تیم ملی آلمان در یک بازی تاریخی دیگر با نتیجه ۷ بر ۱ کوره‌با را شکست داد و با این پیروزی به صدر گروه E صعود کرد. این پیروزی یادآور شکست تاریخی آلمان در برابر برزیل در سال ۲۰۱۴ است، اما این بار آلمان با قدرت بیشتری در میدان حاضر شد.

آلمان در این دیدار با گلزنی کای هاورتز، سومین گل خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. این پیروزی، دوازدهمین نتیجه بزرگ در تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود و آلمان را در کنار دیگر تیم‌هایی که با این نتیجه پیروز شده‌اند، قرار می‌دهد. بزرگ‌ترین پیروزی تاریخ جام جهانی به سال ۱۹۸۲ برمی‌گردد که تیم ملی مجارستان با نتیجه ۱۰ بر ۱ بر السالوادور غلبه کرد.

در حالی که پیروزی ۷ بر ۱ آلمان بر کوره‌با به یادآورنده شکست ۷ بر ۱ این تیم در برابر برزیل است، این نتیجه به عنوان دومین پیروزی بزرگ آلمان در تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. رکورد بزرگ‌ترین پیروزی آلمان به سال ۲۰۰۲ و پیروزی ۸ بر ۰ برابر عربستان سعودی تعلق دارد.

فهرست بزرگ‌ترین پیروزی‌های تاریخ جام جهانی به شرح زیر است:

۱) مجارستان ۱۰ - ۱ السالوادور (۱۵ ژوئن ۱۹۸۲)

۲) مجارستان ۹ - ۰ کره جنوبی (۱۷ ژوئن ۱۹۵۴) و یوگسلاوی ۹ - ۰ زائیر (۱۸ ژوئن ۱۹۷۴)

۳) سوئد ۸ - ۰ کوبا (۱۲ ژوئن ۱۹۳۸)، اوروگوئه ۸ - ۰ بولیوی (۲ ژوئیه ۱۹۵۰) و آلمان ۸ - ۰ عربستان سعودی (۱ ژوئن ۲۰۰۲)

۴) اوروگوئه ۷ - ۰ اسکاتلند (۱۹ ژوئن ۱۹۵۴)، ترکیه ۷ - ۰ کره جنوبی (۲۰ ژوئن ۱۹۵۴)، لهستان ۷ - ۰ هایتی (۱۹ ژوئن ۱۹۷۴)، پرتغال ۷ - ۰ کره شمالی (۲۱ ژوئن ۲۰۱۰) و اسپانیا ۷ - ۰ کاستاریکا (۲۳ نوامبر ۲۰۲۲)

۱۲) ایتالیا ۷ - ۱ ایالات متحده (۲۷ مه ۱۹۳۴)، برزیل ۷ - ۱ سوئد (۹ ژوئیه ۱۹۵۰)، برزیل ۱ - ۷ آلمان (۸ ژوئیه ۲۰۱۴) و آلمان ۷ - ۱ کوره‌با (۱۴ ژوئن ۲۰۲۶)

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