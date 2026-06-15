برزیل در بند مارادونای مراکشی

به گزارش ایلنا، زمانی که مراکش به بازیکنی نیاز داشت که بتواند جریان یک مسابقه بزرگ را تغییر دهد، اسماعیل صیباری وارد میدان شد. هافبک مراکشی یک بار دیگر نشان داد که چرا یکی از ستاره‌های نوظهور تیم ملی کشورش به شمار می‌رود؛ او موفق شد در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ گلی حیاتی را وارد دروازه برزیل کند. عملکرد او نه تنها تاییدکننده‌ی پیشرفت سریع او به عنوان یک فوتبالیست بود، بلکه سلسائو را هم در گروهی که برای این تیم آمریکای جنوبی کاملاً مناسب به نظر می‌رسید، در موقعیت سختی قرار داد.

پسر بد برای برزیل

صیباری در دقیقه ۲۱ زهر خود را ریخت و از خط دفاعی آشفته برزیل که بسیار آسیب‌پذیرتر از حد انتظار نشان می‌داد، نهایت استفاده را برد. این هافبک با هوشمندی بالای خود در فضاهای بین خطوط و توانایی‌اش در اضافه شدن به خط حمله، از یک حرکت تیمی و سریع مراکشی‌ها استفاده کرد و با ضربه‌ای دقیق دروازه‌بان را تسلیم نمود تا شیرهای اطلس را پیش بیندازد.

این گل معنایی بسیار فراتر از ثبت یک نام نام ساده در تابلوی نتایج داشت. مراکش به تساوی ارزشمند ۱-۱ دست یافت که چشم‌انداز گروه C را کاملاً تغییر می‌دهد و برزیل را مجبور می‌کند تا در دیدارهای آینده خود به این وضعیت واکنش نشان دهد. تیم آفریقایی بار دیگر همان روحیه جنگندگی را به نمایش گذاشت که آن‌ها را به آن صعود تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۲ رسانده بود؛ در حالی که برزیلی‌ها با تحمل این فشار زمین را ترک کردند که می‌دانند هرگونه لغزش بعدی می‌تواند امیدهای آن‌ها را برای صعودی بی‌دردسر به دور بعد، به شدت به مخاطره بیندازد. صیباری در طول این مسابقه مظهر انعطاف‌پذیری و ایستادگی مراکش بود؛ پویا، بی‌رحم و در حیاتی‌ترین لحظات، تعیین‌کننده.

از مشکل در راه رفتن تا ملقب شدن به مارادونا

داستان زندگی صیباری روایتی از استقامت و اراده است. او که در اسپانیا و از پدر و مادری مراکشی متولد شده است، در دوران کودکی با چالش‌های جسمانی روبرو بود که اطرافیانش را به شدت نگران می‌کرد. به گفته افراد نزدیک به خانواده‌اش، او در خردسالی به سختی راه می‌رفت و همین موضوع باعث می‌شد که حتی تصور حضور او در بالاترین سطح این رشته ورزشی غیرممکن به نظر برسد.

او همچنین در سال‌های اولیه زندگی‌اش با معضل اضافه وزن دست و پنجه نرم می‌کرد. صیباری به جای تسلیم شدن، خستگی‌ناپذیر تلاش کرد تا فیزیک خود را تغییر دهد و ویژگی‌هایی را درون خود پرورش دهد که امروز او را به یک مهره کلیدی برای فوتبال مراکش تبدیل کرده است.

استعداد او در کار با توپ خیلی زود توجه مربیان و هم‌تیمی‌هایش را جلب کرد و آن‌ها به دلیل توانایی‌های فنی، دید بالا و مهارتش در خلق موقعیت در فضاهای بسته، شروع به مقایسه او با دیگو مارادونای افسانه‌ای کردند. از کودکی که با محدودیت‌های جسمی مبارزه می‌کرد تا بازیکنی که اکنون برزیل را در بزرگترین صحنه فوتبال جهان به چالش می‌کشد، صیباری داستانی الهام‌بخش بر پایه کار سخت، پشتکار و استعداد خالص بنا کرده است.

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