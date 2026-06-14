ستاره ژاپن در آستانه انتقال به لالیگا

به گزارش ایلنا، این بازیکن پس از پشت سر گذاشتن معاینات پزشکی در والنسیا، قراردادش را به ارزش تقریبی ۴ میلیون یورو با این باشگاه امضا خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های رادیو مارکا والنسیا، اگرچه این انتقال هنوز به صورت رسمی نهایی نشده است، اما وضعیت آن به شدت پیشرفته است.

این انتقال به عنوان نخستین خرید باشگاه والنسیا برای فصل ۲۰۲۵-۲۶ به شمار می‌رود و این باشگاه توانسته است از سایر رقبای خود که به دنبال یکی از استعدادهای درخشان فوتبال ژاپن هستند، پیشی بگیرد. ساتو با توانایی بازی در چندین پست مختلف در خط میانی و حمله، یکی از نیازهای رون گورلی، مدیرعامل فوتبال والنسیا، را برآورده می‌کند؛ او به دنبال جذب بازیکنانی است که بتوانند به تیم اصلی اضافه شوند، اما با قرارداد زیر ۲۳ سال، تا از محدودیت ۲۵ بازیکن در تیم اصلی جلوگیری شود. این موضوع به ویژه با توجه به مصدومیت طولانی‌مدت دیگو لوپز، که انتظار می‌رود در بهار ۲۰۲۷ پس از عمل جراحی رباط صلیبی به میادین بازگردد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در مراحل پایانی مذاکرات، باشگاه فاینورد هلند نیز به عنوان گزینه‌ای جدی برای جذب ساتو مطرح شد. گزارش‌های مختلف از رسانه‌های هلندی نشان می‌دهد که این باشگاه پیشنهاداتی برای جذب این بازیکن ارائه کرده است، اما در نهایت خود ساتو به گزینه والنسیا تمایل بیشتری نشان داده است.

با توجه به اینکه هنوز تأیید رسمی از سوی باشگاه‌ها اعلام نشده، این انتقال به معاینات پزشکی و امضای قرارداد بستگی دارد. از ابتدای سال ۲۰۲۶، ساتو در ۱۹ بازی لیگ با اف‌سی توکیو به میدان رفته و موفق به زدن شش گل و ارائه یک پاس گل شده است.

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