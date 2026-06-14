نگرانی انگلیس از ویزای ایوان تونی برای سفر به کانادا برطرف شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس با اطمینان از اینکه ایوان تونی می‌تواند به کانادا سفر کند، به تمرینات خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که توماس پارتی، هافبک سابق آرسنال، به دلیل اتهامات جنسی و عدم صدور ویزا از سوی مقامات کانادایی، قادر به حضور در بازی افتتاحیه جام جهانی نخواهد بود. پارتی که به اتهاماتش پاسخ منفی داده و در انتظار محاکمه است، هنوز محکوم نشده و به همین دلیل تونی که به تازگی به دلیل دستگیری‌اش در ارتباط با یک حمله در لندن تحت وثیقه قرار دارد، می‌تواند به راحتی سفر کند.

اگر انگلیس در گروه خود در جایگاه دوم قرار گیرد، باید در تاریخ ۲ تیر در تورنتو به میدان برود. با توجه به تفاوت در شدت اتهامات و اینکه تونی هنوز متهم نشده، به نظر می‌رسد که او در صورت نیاز به سفر به کانادا با مشکلی مواجه نخواهد شد.

تیم ملی انگلیس در حال حاضر در یک هتل لوکس در کانزاس سیتی، میسوری اقامت دارد و اعضای کادر فنی و بازیکنان به تماشای فینال NBA مشغول هستند. همچنین، هواداران انگلیس به حضور زودتر از موعد در استادیوم‌ها تشویق شده‌اند تا از صف‌های طولانی در زمان ورود جلوگیری شود.

در این میان، سوالاتی درباره یکی از مدیران استخدام آکادمی مطرح شده که به دلیل تشویق بازیکنان جوان به همکاری با یک آژانس خاص تحت فشار قرار دارد. این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد تضاد منافع ایجاد کرده است.

در نهایت، با توجه به تحولات اخیر، به نظر می‌رسد که ایوان تونی با خیال راحت می‌تواند در صورت نیاز به سفر به کانادا، به تیم ملی انگلیس کمک کند.

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