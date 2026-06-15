به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه غنا با صدور بیانیه‌ای تند علیه مقامات کانادایی، تصمیم آن‌ها برای محروم کردن پارتی از ورود به این کشور را "خودسرانه و به شدت ناعادلانه" توصیف کرد. هافبک سابق آرسنال روز جمعه از ورود به خاک کانادا منع شد تا حضور او در بازی افتتاحیه غنا در جام جهانی مقابل پاناما در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. این اختلاف شدید از آنجا نشأت می‌گیرد که پارتی از سوی پلیس متروپولیتن لندن با هفت فقره اتهام تجاوز و یک فقره اتهام آزار جنسی مواجه است.

وزارت امور خارجه غنا در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، اعلام کرد: “دولت جمهوری غنا مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به تصمیم خودسرانه و به شدت ناعادلانه کانادا اعلام می‌دارد. در حالی که غنا به حق حاکمیت کانادا برای اجرای قوانین مهاجرتی خود احترام می‌گذارد، اما معتقد است استناد به اتهامات اثبات‌نشده در غیاب حکم قضایی، سوالات اساسی را در مورد عدالت و تناسب این تصمیم ایجاد می‌کند. بر این اساس، غنا در حال پیگیری رایزنی‌های دیپلماتیک فعال با مقامات مربوطه کانادایی در این زمینه است.”

افزایش فشارهای دیپلماتیک به دلیل ریجکت شدن ویزا

مقامات غنایی مایل به عقب‌نشینی نیستند و استدلال می‌کنند که محرومیت از ویزا بر اساس اتهامات اثبات‌نشده، یک بدعت قانونی خطرناک ایجاد می‌کند. کوفی آدامز، وزیر ورزش غنا نیز به حمایت جدی از این بازیکن ۳۳ ساله پرداخته و اشاره کرده که کانادا پا را از گلیم خود فراتر گذاشته است. به گزارش شبکه Channel One TV، آدامز گفت: “اگر به هر شهروند غنایی در هر کجای دنیا آسیبی برسد، ما سکوت نخواهیم کرد. ما از طریق کانال‌های مناسب با مقامات ذی‌صلاح ارتباط برقرار کرده‌ایم و از آن‌ها می‌خواهیم از تمامی فرآیندها برای تجدیدنظر در این تصمیم استفاده کنند؛ تصمیمی که به باور ما قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی را که هم غنا و هم کانادا عضو آن هستند، زیر پا می‌گذارد. ما فکر می‌کنیم جلب نظر مقامات مربوطه برای بازنگری در این تصمیم کاملاً بجاست. ما کار را تا این سطح پیگیری کرده‌ایم و امیدواریم و دعا می‌کنیم که آن‌ها کاری را که لازم است انجام دهند.”

دفاع کانادا و فیفا از ممنوعیت ورود ستاره غنا

علیرغم فشارهای دیپلماتیک از سوی آکرا، مقامات کانادایی بر موضع خود پافشاری کرده‌اند. سخنگوی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا توضیح داد که این کشور رویکردی ثابت در قبال امنیت مرزها و پذیرش قانونی افراد دارد. دفتر لنا دیاب، وزیر مربوطه نیز در گفتگو با ESPN تصریح کرد که ریجکت شدن ویزا بر اساس ارزیابی وضعیت این فرد طبق "حقایق موجود و قوانین جاری" کاملاً توجیه‌پذیر بوده است.

این رویکرد سخت‌گیرانه با حمایت نهاد حاکم بر فوتبال جهان نیز همراه شده است. فیفا مجدداً بر حق کانادا برای تعیین سیاست‌های ویزای خود و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسی در طول این تورنمنت وارد کشور شود، تأکید کرد. با این حال، این موضوع نتوانسته آدامز را آرام کند؛ کسی که معتقد است دلایل این برخورد به شدت "واهی" است، چرا که پارتی در حال حاضر و در حالی که در انتظار محاکمه است، به راحتی در انگلیس زندگی و کار می‌کند.

سایه سنگین بلاتکلیفی بر کمپ جام جهانی غنا

ستاره‌های سیاه طبق برنامه باید روز چهارشنبه به مصاف پاناما بروند، اما این بن‌بست قانونی سایه سنگینی بر برنامه‌های آماده‌سازی آن‌ها انداخته است. در حالی که پارتی در حال حاضر برای بازی در خاک کانادا در دسترس نیست، اما همچنان همراه با تیم در ایالات متحده حضور دارد؛ جایی که غنا باید بازی‌های بعدی خود در گروه L را اواخر این ماه مقابل انگلیس در بوستون و کرواسی در فیلادلفیا برگزار کند.

در صورت صعود غنا در این تورنمنت، وضعیت می‌تواند از این هم پیچیده‌تر شود. اگر غول‌های آفریقایی به عنوان تیم دوم گروه خود صعود کنند، باید برای دیدار مرحله حذفی در تاریخ ۲ جولای به تورنتو بازگردند. دولت غنا همچنان از کانادا می‌خواهد که "به خاطر رعایت عدالت و اصول اساسی قوانین عمومی در تصمیم خود تجدیدنظر کند" و امیدوار است قبل از رسیدن مسابقات به مراحل حساس، به یک پیشرفت دیپلماتیک دست یابد.

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