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هلند با مشکلات جدی به مصاف ژاپن می‌رود

هلند با مشکلات جدی به مصاف ژاپن می‌رود
کد خبر : 1799091
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رونالد کومان، سرمربی هلند، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ با چالش‌های بزرگی مواجه است که شاید هیچ‌گاه در آغاز یک تورنمنت بزرگ با آن‌ها روبرو نشده باشد.

به گزارش ایلنا، کومان به عنوان یک کمال‌گرا و جاه‌طلب شناخته می‌شود و این بدان معناست که آماده‌سازی برای این جام جهانی، دشوارترین دوره از زمان تصدی‌اش به عنوان سرمربی تیم ملی بوده است. مصدومیت‌ها بخشی از فوتبال هستند، اما زمانی که در آستانه یک تورنمنت بزرگ، حدود نیمی از ترکیب اصلی به طور کامل غایب یا برای ماه‌ها از میادین دور باشند، این مشکل به شدت حاد می‌شود. کومان در بهار اعلام کرده بود که تنها بازیکنانی را انتخاب خواهد کرد که کاملاً آماده و در حال بازی هستند، اما این موضع به تدریج دشوارتر شد.

خاویر سیمونز، بازیکن تاتنهام، در آوریل دچار آسیب‌دیدگی رباط صلیبی قدامی شد و تا سال آینده به میدان نخواهد رفت. جردی شوتن، هافبک پی‌اس‌وی، نیز در حال بهبودی از همین آسیب‌دیدگی است. ماتیاس دی لیخت که معمولاً در خط دفاعی در کنار ویرجیل فن دایک بازی می‌کند، هنوز نتوانسته است به فرم کامل خود پس از مشکل کمر بازگردد.

فرنکی دی یونگ از بارسلونا بیشتر فصل را از دست داد، دنزل دامفریس از اینتر به مدت چهار ماه غایب بود. تیجانی ریندرز و ناتان آکه از منچسترسیتی نیز اغلب روی نیمکت نشسته بودند و ممفیس دیپای در پایان فصل خود در برزیل دچار آسیب‌دیدگی جدی همسترینگ شد.

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