پاسخ جسورانه ستاره انگلیس به منتقدان: دوباره پنالتی میزنم
ابرهچی ازه، هافبک تهاجمی تیم ملی انگلیس، اعلام کرد که با وجود از دست دادن پنالتی در فینال لیگ قهرمانان اروپا، همچنان آماده است تا در ضربات پنالتی برای تیم ملی کشورش در جام جهانی مسئولیتپذیر باشد.
به گزارش ایلنا، ابرهچی ازه در فینال لیگ قهرمانان اروپا که آرسنال در آن مقابل پاریسنژرمن شکست خورد، پنالتی خود را از دست داد اما مصمم است که این ناکامی مانع تلاش او در آینده نشود و همچنان به تکنیک خود اعتماد دارد. او همچنین در سال گذشته پنالتیهایی را برای کریستال پالاس در دیدارهای مقابل لیورپول و نیوکاسل از دست داده بود و هیچ تمایلی به تغییر شیوه ضربه زدن خود ندارد.
او در این باره گفت: «نه، فکر میکنم مدت زیادی است که پنالتی میزنم و این بخشی از مسیر است. باید به پیشرفت ادامه دهم و راههای جدیدی برای بهتر شدن پیدا کنم. نمیخواهم بیش از حد به این موضوع فکر کنم، چون میدانم به دلیلی در این موقعیت قرار گرفتهام و تمرینات زیادی پشت آن وجود دارد.»
ازه با ذهنیتی آرام از زدن پنالتی دیگری هراسی ندارد و افزود: «فوتبال پر از اتفاقات مختلف است و باید سعی کنید همه چیز را همانطور که هست بپذیرید و تا جایی که میتوانید از آن لذت ببرید. حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا همان جایی است که میخواهم باشم و کاری است که دوست دارم انجام دهم. اگر پنالتی دیگری باشد، دوباره پشت توپ خواهم ایستاد.»
او همچنین به تجربه سایر بازیکنان بزرگ اشاره کرد و گفت: «همه بازیکنان بزرگ پنالتیهای مهمی را از دست دادهاند و چنین لحظاتی را تجربه کردهاند. برای من این اتفاقی نیست که آرزو کنم هرگز رخ نمیداد. خوشحالم که این تجربه را پشت سر گذاشتهام، از آن درس میگیرم و به مسیرم ادامه میدهم.»
ازه به صراحت اعلام کرد که اگر نیاز باشد، برای انگلیس در ضربات پنالتی حاضر خواهد شد و گفت: «اگر از من خواسته شود، قطعاً این کار را انجام میدهم.»
تیم ملی انگلیس در دوران گرت ساوتگیت تلاش کرده است رابطه بهتری با ضربات پنالتی برقرار کند و در سال ۲۰۱۸ برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی، در ضربات پنالتی از سد کلمبیا عبور کرد. با این حال، رؤیای قهرمانی انگلیس پس از سال ۱۹۶۶ در فینال یورو ۲۰۲۰ و با شکست در ضربات پنالتی مقابل ایتالیا از بین رفت.
ازه همچنین به تجربههای مارکوس راشفورد و بوکایو ساکا اشاره کرد و گفت: «حتی بدون صحبت با آنها هم میتوانید ببینید بازیکنان بزرگ چگونه با این شرایط کنار میآیند. باید جلو بروید و کارتان را انجام دهید. اگر از دست بدهید، از دست دادهاید و اگر گل بزنید، گل زدهاید. مهم این است که ذهنیت ادامه دادن را داشته باشید، چون این بخشی از مسیر است.»
در دو سال گذشته، ازه به جز پنالتی از دسترفته مقابل پاریسنژرمن، عملکرد موفقی داشته و در فینال جام حذفی ۲۰۲۵ گل برتری کریستال پالاس را به ثمر رساند و نقش مهمی در موفقیتهای تیمش ایفا کرد.
او در پایان گفت: «تجربه پیروزی برای اعتماد به نفس یک بازیکن بسیار مهم است. این موضوع سطح متفاوتی از اعتماد به نفس را به شما میدهد و تجربه چنین موفقیتهایی میتواند به همه بازیکنان تیم کمک کند.»
ازه در حال رقابت با جود بلینگام و مورگان راجرز برای حضور در پست شماره ۱۰ است و احتمال دارد در دیدار افتتاحیه انگلیس مقابل کرواسی از روی نیمکت کار را آغاز کند. با این حال او آماده است در هر نقطهای از خط حمله به میدان برود.
او گفت: «فکر میکنم از آن دسته بازیکنانی هستم که فقط در یک پست بازی نمیکنند. هر جا که تیم به من نیاز داشته باشد بازی میکنم و سعی میکنم خودم را نشان دهم و از فوتبال لذت ببرم.»