آلمان 7 - 1 کوراسائو ؛ آغاز پرگل ژرمن ها

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال آلمان و کوراسائو در اولین دیدار از گروه E رقابت‌های جام جهانی 2026، از ساعت 20:30 امشب (یکشنبه - به وقت ایران) در ورزشگاه NRG هیوستون به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه 7 بر یک به سود آلمان خاتمه یافت.

ژرمن‌ها با هجوم همه‌جانبه از ابتدای مسابقه نشان دادند که نمی‌خواهند مانند دو دوره گذشته جام‌های جهانی، نخستین بازی خود را با شکست پشت سر بگذارند و فقط به سه امتیاز بازی فکر می‌کنند. شاگردان ناگلسمان خیلی زود به گل هم رسید و در دقیقه 6 پس از رد و بدل شدن چند پاس کوتاه، فلیکس اِنمِچا دروازه نماینده آمریکای شمالی را باز کرد تا نوید یک بازی پرگل را برای طرفداران‌شان بدهد.

آلمان‌ها پس از گل زودهنگام خود باز هم می‌توانستند در چند صحنه باز هم برای تیم‌شان گل بزنند که موفق نبودند. هرچه از ابتدای بازی گذشت، ترس کوراسائو کمتر شد و بازیکنان این تیم توانستند خودشان را پیدا کنند. آنها خیلی زود مزد شجاعت خود را گرفتند و در دقیقه 21 توسط لیوانو کومننسیا، گل تساوی را به ثمر رساندند.

در ادامه باز هم آلمان تلاش کرد به دروازه کوراسائو نزدیک شود و در دقیقه 38 نیکو اشلوتِربک هم روی ارسال کرنر براون با ضربه سر گل دوم تیمش را زد تا شاگردان ناگلسمان با پیروزی به رختکن بروند. گلزنی کای هاورتز در دقیقه 5+45 از روی نقطه پنالتی نیز اختلاف دو تیم را پیش از پایان نیمه اول به دو گل رساند.

آلمان نیمه دوم را همانند 45 دقیقه نخست، هجومی آغاز کرد و در این نیمه هم خیلی زود به گل رسید. جمال موسیالا در دقیقه 47 روی پاس کیمیش صاحب توپ شد و توانست گل چهارم تیمش را وارد دروازه کوراسائو کند. در ادامه بازی‌، عطش ژرمن‌ها برای گلزنی باز هم ادامه داشت و براون که سازنده گل دوم تیمش بود، در دقیقه 68 گل پنجم را به ثمر رساند.

این پایان کار نبود و کیمیش باز هم گل‌سازی کرد تا دنیز اونداو در دقیقه 78، گل ششم را به ثمر برساند. کای هاورتز هم در دقیقه 88 گل دوم خودش و هفتم آلمان را به ثبت رساند تا مانشافت با یک پیروزی پُرگل مقابل تیمی تازه‌وارد، کابوس دو دوره گذشته جام جهانی را که در نخستین مسابقه آن بازنده بودند، به دست فراموشی سپردند.

داوری این دیدار برعهده جلال جید مراکشی است.

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