از لاماسیا تا جام جهانی؛ مأموریت بزرگ ستاره جوان اسپانیا
جام جهانی ۲۰۲۶ با تمرکز بر روی تیم ملی اسپانیا آغاز میشود که به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی شناخته میشود. در این میان، پاو کوبارسی، مدافع باارزشترین جهان، به عنوان یکی از استعدادهای درخشان این رقابتها معرفی شده است.
به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ با توجه به نسل جدید بازیکنان اسپانیایی که به تازگی در سطح بینالمللی درخشیدهاند، آغاز میشود. پاو کوبارسی، ۱۹ ساله، به عنوان یکی از کاندیداهای درخشش در این رقابتها به میدان میرود. او در بارسلونا تحت هدایت هانس فلیک به عنوان بازیکن ثابت تیم شناخته میشود و ارزش بازار او در دو سال گذشته بیش از دو برابر شده و اکنون به عنوان دهمین بازیکن باارزش جهان شناخته میشود.
تحقیقات انجام شده توسط مرکز رصد فوتبال سیس، ارزش حقوقی پاو کوبارسی را ۱۲۴.۶ میلیون یورو (معادل ۷۴۴ میلیون تومان) تخمین زده است. این در حالی است که ارزش او در ژانویه سال گذشته ۶۵ میلیون یورو بود. در ردهبندی برترین بازیکنان باارزش جهان در سال ۲۰۲۶، لامین یامال با ۲.۱ میلیارد تومان، ارلینگ هالند با ۱.۳ میلیارد تومان و کیلیان امباپه با ۹۸۷ میلیون تومان در صدر قرار دارند. هر سه بازیکن در این جام جهانی حضور دارند و پاو کوبارسی و هالند به عنوان تازهواردان به این رقابتها شناخته میشوند.
پاو کوبارسی همواره در بین بهترینهای ردههای سنی بارسلونا قرار داشته و در سال ۲۰۲۴ در ۱۷ سالگی به تیم اصلی راه یافته است. او تاکنون ۱۲۸ بازی و پنج عنوان قهرمانی با این باشگاه به ثبت رسانده و در بسیاری از این مسابقات به عنوان بازیکن ثابت حضور داشته است.
حضور او در تیمهای ملی نیز همواره پررنگ بوده است. او سه سال پیش در یورو و جام جهانی زیر ۲۰ سال شرکت کرده و در سال ۲۰۲۴ به عنوان قهرمان المپیک با تیم ملی اسپانیا در پاریس به میدان رفته است. پاو کوبارسی در دوره آمادهسازی برای جام جهانی ۱۲ بازی انجام داده و در سه از شش مسابقه تیم در مرحله مقدماتی به عنوان بازیکن ثابت به میدان رفته است.