به گزارش ایلنا، لوئیس همیلتون، راننده فراری، در مورد چالش‌های سال ۲۰۲۵ که شامل مصدومیت نیز می‌شد، صحبت کرد و از بازگشت خود به فرم ایده‌آل قبل از فصل ۲۰۲۶ و پیروزی نخستش در گرندپری بارسلونا خبر داد. این پیروزی، نخستین پیروزی همیلتون از جولای ۲۰۲۴ به شمار می‌رود.

همیلتون در مصاحبه‌ای گفت که در فصل اول خود در فراری در "مکانی پایین" قرار داشت و پس از بازسازی خود، توانست در روز یکشنبه پیروزی تاریخی را برای فراری به ارمغان آورد. او در ابتدای سال ۲۰۲۵ به فراری پیوست، اما فصل ناامیدکننده‌ای را تجربه کرد و خود را "بی‌فایده" توصیف کرد، زیرا نتوانست به سکو برسد.

این راننده ۴۱ ساله در فصل جاری به سرعت به رقابت بازگشت و با کسب نخستین سکو در چین و سپس دو مقام دوم در مونترال و موناکو، به فرم ایده‌آل خود رسید. ترکیبی از استراتژی‌های تهاجمی فراری و مدیریت عالی تایرها توسط همیلتون، او را به پیروزی "ویژه" در بارسلونا رساند.

همیلتون در ادامه گفت: "بدون این تیم فوق‌العاده و حمایتی که در سال گذشته از آن‌ها داشتم، نمی‌توانستم به اینجا برسم. هر روز از کودکی این رویا را داشتم. در سال ۱۹۹۶، مایکل شوماخر برای فراری در اینجا پیروز شد و من به یاد دارم که ماشین قرمز را تماشا می‌کردم و همیشه می‌پرسیدم که پیروزی در آن ماشین چه حسی دارد."

این راننده همچنین به انتقادات اخیر اشاره کرد و گفت: "بسیاری از مردم سعی دارند من را بازنشسته کنند، اما من تا پایان سال ۲۰۲۷ با فراری قرارداد دارم." او افزود: "من از یک مکان پایین به اینجا برگشتم و فکر می‌کنم که هیچ‌گاه نباید تسلیم شد و باید به خودتان ایمان داشته باشید."

همیلتون همچنین به حمایت هواداران اشاره کرد و گفت: "سال گذشته، چند نفر از هواداران به من گفتند 'فراموش نکن که کی هستی' و این جمله واقعاً با من طنین‌انداز شد."

در پایان، همیلتون به پیشرفت‌های فراری در فصل جاری اشاره کرد و گفت: "این تیم واقعاً به حرف‌های من گوش داده و سخت کار کرده‌اند تا عملکرد خود را بهبود ببخشند. امسال همه چیز درباره نوآوری است."

فصل اروپایی فرمول یک با گرندپری اتریش در تاریخ ۲۶ تا ۲۸ ژوئن ادامه خواهد یافت.

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