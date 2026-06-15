دومینوی بزرگ مربیان اروپا؛ مورینیو، آربلوا و سیلوا

به گزارش ایلنا، ژوزه مورینیو به رئال مادرید رفته، مارکو سیلوا به بنفیکا می‌پیوندد و آلوارو آربلوا نیز راهی فولام خواهد شد. این جابه‌جایی‌ها به نظر می‌رسد به زودی نهایی شده یا شوند و آربلوا بیش از هر زمان دیگری به انتقال به غرب لندن نزدیک شده است.

این تغییرات از کجا آغاز شد؟ همه چیز از بالاترین سطح مدیریتی شروع شد. فلورنتینو پرز، رئیس رئال مادرید، تصمیم گرفت ژوزه مورینیو را از بنفیکا به سانتیاگو برنابئو بازگرداند. این اتفاق باعث شد بنفیکا به دنبال سرمربی جدید باشد و آربلوا نیز بدون نقش مشخص باقی بماند. از سوی دیگر، آینده مارکو سیلوا نیز پس از قرار گرفتن نامش در فهرست گزینه‌های چلسی در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و با ایجاد فرصت‌های جدید در فوتبال اروپا، او به هدف اصلی باشگاه بنفیکا تبدیل شد.

بنفیکا در نهایت موفق شد سیلوا را به خدمت بگیرد؛ این در حالی بود که فولام برای حفظ سرمربی پنج‌ساله خود پیشنهادی رکوردشکن ارائه کرده بود. نقش خورخه مندس، مدیر برنامه مشهور پرتغالی، در این جابه‌جایی‌ها بسیار پررنگ بوده است. مندس که مدیر برنامه آربلوا نیز محسوب می‌شود، پیشنهاد حضور او در فولام را مطرح کرده و مذاکرات در این زمینه در حال پیشرفت است.

این اتفاق بار دیگر نشان داد خورخه مندس ۶۰ ساله به یکی از چهره‌های تأثیرگذار در انتصاب مربیان مطرح فوتبال اروپا تبدیل شده است. او همچنین در انتقال احتمالی انزو مارسکا به منچسترسیتی و همکاری با ویتور پریرا، اونای امری و نونو اسپیریتو سانتو در لیگ برتر و چمپیونشیپ نقش داشته است.

در روزهای اخیر یکی دیگر از مشتریان مندس نیز خبرساز شده است. سزار پیکسوتو، سرمربی تیم ژیل ویسنته پرتغال، در آستانه جانشینی راب ادواردز روی نیمکت ولورهمپتون قرار دارد. آژانس «گستیفوت» متعلق به مندس نیز رابطه نزدیکی با مالکان باشگاه ولورهمپتون، یعنی گروه فوسون، دارد.

به طور کلی، ۱۰ باشگاه لیگ برتر انگلیس فصل آینده را با سرمربیان جدید یا مربیانی که در اواخر فصل گذشته منصوب شده‌اند آغاز خواهند کرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده دوره‌ای پرالتهاب در بالاترین سطح فوتبال انگلیس است.

آربلوا در فوتبال انگلیس بیشتر به خاطر دوران دو ساله حضورش در لیورپول شناخته می‌شود. او پس از آن به رئال مادرید بازگشت و در نهایت دوران بازیگری خود را با یک فصل حضور در وستهام به پایان رساند. آربلوا ۵۶ بازی ملی برای اسپانیا انجام داد و عضوی از نسل طلایی این کشور بود که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ دو عنوان قهرمانی اروپا و یک قهرمانی جام جهانی را کسب کرد.

آربلوا و آلونسو به مدت هفت سال در سطح باشگاهی و حتی مدت بیشتری در تیم ملی اسپانیا کنار یکدیگر بازی کردند. مورینیو نیز هر دو بازیکن را در همان تابستانی که کریستیانو رونالدو و کاکا به رئال مادرید پیوستند، از لیورپول جذب کرد تا تیمی برای رقابت با بارسلونای قدرتمند پپ گواردیولا بسازد.

آربلوا شاید در تیم نخست رئال مادرید فرصت کافی برای نمایش کامل توانایی‌های خود را پیدا نکرده باشد، اما در تیم کاستیا هویت فوتبالی مشخصی مبتنی بر شخصیت، جسارت و تمایل به تسلط بر جریان بازی ایجاد کرده بود. او تأکید ویژه‌ای بر پرسینگ و مالکیت توپ دارد و تیم‌هایش تمایلی به عقب‌نشینی و دفاع صرف از دروازه خود ندارند.

آربلوا معتقد است مربی‌ای که توانایی مدیریت گروه را نداشته باشد، «محکوم به شکست» خواهد بود؛ حتی اگر از نظر فنی و تاکتیکی ایده‌های بسیار خوبی در اختیار داشته باشد.

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