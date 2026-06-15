حمله به کیلیان امباپه: آیا قصد داری روزی دفاع کنی؟

به گزارش ایلنا، کاپیتان تیم ملی فرانسه در گفت‌وگویی با روزنامه «لو پاریزین» به انتقادات درباره کمبود نقش خود در بخش دفاعی پاسخ داد. یکی از سوالات مطرح شده توسط برادرش، ایتن، به این موضوع مربوط می‌شد که آیا او روزی قصد دارد در دفاع نیز نقش ایفا کند. ایتن، هافبک تیم لیل، به صراحت از کیلیان پرسید: "آیا قصد داری روزی دفاع کنی؟" و کیلیان نیز به این سوال پاسخ داد.

او در پاسخ گفت: "این موضوع برای تیم‌ها مهم است و من باید این کار را انجام دهم." کیلیان با صداقت به این انتقادها پاسخ داد و افزود: "من همیشه از خودم انتظار بالایی داشته‌ام و فکر می‌کنم که باید یک قدم بیشتر در این زمینه بردارم. این موضوع برای تیم‌ها اهمیت دارد و من باید این کار را انجام دهم."

او همچنین به اهمیت شروع یک سبک بازی جدید در آغاز جام جهانی اشاره کرد و گفت: "این همه باید از همین جام جهانی شروع شود زیرا ما می‌خواهیم آن را ببریم. من آماده‌ام که کارها را به خوبی انجام دهم زیرا به آن نیاز دارم."

کیلیان همچنین به توانایی‌های دفاعی برادرش ایتن اشاره کرد و گفت: "وقتی بازی‌های او را می‌بینم، حالا که به عنوان وینگر راست بازی می‌کند، از او می‌پرسم: 'چرا به محوطه نمی‌روی؟' و او پاسخ می‌دهد: 'من تا آخر از مدافع خودم پیگیری کردم و خسته شدم!' (با خنده) اما در ذهن من، غیرقابل تصور است که برای گل زدن خسته باشی، بلکه باید در جهت مخالف خسته شوی."

کاپیتان تیم ملی فرانسه در پایان گفت: "تمام انتقادات سازنده باید در ذهنت بمانند و از آن‌ها استفاده کنی. اما باید دقت کرد زیرا با من خیلی سریع به کاریکاتور تبدیل می‌شود."

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