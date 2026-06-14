یامال در آمادگی کامل است

به گزارش ایلنا، اسپانیا هنوز بازی خود را در این رقابت‌ها آغاز نکرده است و این مسابقه، دیدار افتتاحیه گروه H محسوب می‌شود. لاروخا پس از فتح یورو ۲۰۲۴ با اعتماد به نفس بالایی گام به این تورنمنت می‌گذارد و دلا فوئنته بر این باور است که گاوی نقشی کلیدی در تیمش ایفا خواهد کرد.

سرمربی اسپانیا در خصوص وضعیت هافبک جنگنده خود گفت: “ای کاش می‌شمردید و می‌دیدید که او چگونه تمرین می‌کند. او سرشار از شور و اشتیاق است. در کنار مسائل فوتبالی و آمادگی بدنی بازیکنان، یک جنبه بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که همان انگیزه است. انگیزه گاهی اوقات می‌تواند هر موقعیتی را به طور کامل تغییر دهد؛ گاهی مثبت است و زمانی که روحیه شما ضعیف باشد، می‌تواند منفی عمل کند. اما گاوی بازیکن بسیار مهمی است چون انرژی فوق‌العاده‌ای دارد.

او توقعات زیادی از بقیه هم‌تیمی‌هایش دارد؛ این انتظار بالا به این دلیل است که خودش با چنین انرژی، سرزندگی و اشتیاقی تمرین می‌کند و این روحیه به بقیه هم سرایت می‌کند. این همان روحیه‌ای است که هویت این گروه را تعریف می‌کند و به آن شکل می‌دهد. بازیکنانی در تیم وجود دارند که مدام خود را به جلو هل می‌دهند و این برای تیم بسیار عالی است، چون آن‌ها هرگز از تلاش برای بهتر شدن دست نمی‌کشند.”

آخرین وضعیت لامین یامال از زبان سرمربی لاروخا

دلا فوئنته همچنین آخرین گزارش پزشکی لامین یامال را ارائه داد و تایید کرد که او برای بازی اول آماده خواهد بود: “ما واقعاً نگران بودیم، چون می‌دیدیم این مصدومیتی نیست که او را سه یا حتی دو ماه خانه‌نشین کند، اما آن یک ماه و نیم دوری قطعاً می‌توانست طولانی‌تر شود. زمان‌بندی که اکنون شاهدش هستیم، هم از نظر پیش‌بینی‌ها و هم از نظر کیفیت بهبودی او، استثنایی بوده است. همه ما اگرچه غافلگیر نشده‌ایم، اما بسیار خوشحالیم. بسیار خوشحالیم چون می‌بینیم که روند بهبودی او با سرعت بیشتری پیش می‌رود و او هر روز احساس بهتری دارد. همین موضوع ما را به این باور می‌رساند که او برای مسابقه اول در آمادگی کامل خواهد بود.”

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