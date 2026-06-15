رکوردهای سرعت رافینیا و وینی جونیور در جام جهانی
آمارهای رسمی فیفا نشان میدهد که رافینیا، مهاجم تیم ملی برزیل، با ثبت هشتاد دویدن با سرعت بالای ۲۰ کیلومتر در ساعت، در صدر جدول قرار دارد.
به گزارش ایلنا، در دیدار برزیل و مراکش که با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید، رافینیا با ۸۰ دویدن در سرعتهای بالای ۲۰ کیلومتر در ساعت، رکورددار این مسابقات شد. وینی جونیور، دیگر مهاجم برزیلی، با ۶۰ دویدن در این ردهبندی در جایگاه پنجم قرار دارد. همچنین، اسماعیل صیبری، مهاجم مراکشی، با ۷۶ دویدن در این سرعت، در رتبه دوم قرار دارد.
رافینیا در این مسابقه ۱,۴۸۹.۲ متر با سرعتهای بین ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر در ساعت و همچنین با سرعتهای بالای ۲۵ کیلومتر دوید که هیچ بازیکنی در این جام جهانی نتوانسته بیشتر از او بدود. صیبری با ۱,۴۲۹.۱ متر در این ردهبندی در جایگاه دوم قرار دارد و وینی جونیور با ۱,۰۲۰.۵ متر در رتبه پنجم است.
تیم ملی ایالات متحده در دیدار افتتاحیه خود با مجموع ۱۱۹.۹ کیلومتر، بیشترین مسافت را طی کرد. جالب است که تمامی تیمهای گروه C در این مسابقات، مسافت بیشتری نسبت به تیم برزیل در دیدار افتتاحیه طی کردند. اسکاتلند با ۱۱۷.۶ کیلومتر، مراکش با ۱۱۴.۹ کیلومتر و هایتی با ۱۱۳.۷ کیلومتر، بالاتر از برزیل با ۱۱۳.۷ کیلومتر قرار دارند.
عوامل مختلفی از جمله شرایط جوی و استراتژی بازی تیمها میتواند بر عملکرد بازیکنان تاثیر بگذارد. تیمهای آفریقای جنوبی و مکزیک با ۹۷.۱ و ۱۰۷.۳ کیلومتر به عنوان کمترین مسافتهای طی شده در این مسابقات شناخته شدند.