دیک آدوکات، پیرترین مربی تاریخ جام جهانی با ۷۸ سال!

به گزارش ایلنا، دیک آدوکات، سرمربی تیم ملی کوراسائو، در نخستین حضور این کشور در جام جهانی و در دیدار مقابل آلمان، رکورد پیرترین مربی تاریخ این رقابت‌ها را به نام خود ثبت کرد.

او با ۷۸ سال سن، از میروسلاو کوبک، سرمربی تیم ملی جمهوری چک که ۷۴ سال دارد، پیشی گرفت. رکورد قبلی به مدت ۱۶ سال در اختیار اتو رهه‌هاگل بود که در سال ۱۳۸۹ و در سن ۷۱ سال و ۱۰ ماه، هدایت تیم ملی یونان را در جام جهانی بر عهده داشت.

آدوکات در این باره گفت: «سن اهمیت ندارد، مهم احساسی است که دارید. هدایت کوراسائو در جام جهانی یک تجربه جادویی است.»

این مربی باتجربه علاوه بر کوراسائو، هدایت هفت تیم ملی دیگر شامل هلند، امارات متحده عربی، کره جنوبی، بلژیک، روسیه، صربستان و عراق را نیز در کارنامه دارد.

او تنها در دو دوره جام جهانی حضور داشته است. نخستین حضورش در سال ۱۳۷۳ با تیم ملی هلند رقم خورد که این تیم در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر برزیل شکست خورد. دومین تجربه آدوکات در جام جهانی سال ۱۳۸۵ با تیم ملی کره جنوبی بود که این تیم در مرحله گروهی از رقابت‌ها کنار رفت.

آدوکات در اوایل سال جاری به دلیل مشکلات خانوادگی و بیماری یکی از دخترانش، به صورت موقت از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، اما در نهایت به تیم بازگشت و اکنون در جام جهانی ۲۰۲۶ روی نیمکت کوراسائو حضور دارد.

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