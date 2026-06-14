انتقاد ۱۳ فدراسیون به صحبتهای جنجالی یوفا: ما در جام جهانی بیاهمیت نیستیم!
فدراسیونهای فوتبال کشورهای مختلفی که به جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافتهاند، روز گذشته به اظهارات اخیر رئیس یوفا، الکساندر چفرین، واکنش نشان دادند. چفرین در اظهاراتی گفته بود که گسترش جام جهانی به ۴۸ تیم منجر به برگزاری مسابقات «بیاهمیت» خواهد شد.
به گزارش ایلنا، فدراسیونهای فوتبال کشورهای کیپورد، کوراسائو، ازبکستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، الجزایر، تونس، مراکش، مصر، غنا، سنگال، ساحل عاج و آفریقای جنوبی در بیانیهای مشترک به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند: «ما با احترام، اما قاطعانه این اظهارات را رد میکنیم. برای کشورهای ما، هیچ مسابقهای در جام جهانی بیاهمیت نیست.»
این فدراسیونها همچنین افزودند: «اینکه گفته شود چنین مسابقاتی از اهمیت کمتری برخوردار هستند، ناامیدکننده است و نشان میدهد تلاشها، فداکاریها و آرزوهای بازیکنان، مربیان، باشگاهها، مدیران و هواداران در سراسر جهان به درستی دیده نشده است.»
آنها در ادامه تأکید کردند: «فوتبال متعلق به گروه محدودی از کشورها نیست و هر کشوری که به جام جهانی راه یافته، با شایستگی به این جایگاه رسیده و شایسته احترام است.»