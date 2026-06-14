به گزارش ایلنا، فدراسیون‌های فوتبال کشورهای کیپ‌ورد، کوراسائو، ازبکستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، الجزایر، تونس، مراکش، مصر، غنا، سنگال، ساحل عاج و آفریقای جنوبی در بیانیه‌ای مشترک به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند: «ما با احترام، اما قاطعانه این اظهارات را رد می‌کنیم. برای کشورهای ما، هیچ مسابقه‌ای در جام جهانی بی‌اهمیت نیست.»

این فدراسیون‌ها همچنین افزودند: «اینکه گفته شود چنین مسابقاتی از اهمیت کمتری برخوردار هستند، ناامیدکننده است و نشان می‌دهد تلاش‌ها، فداکاری‌ها و آرزوهای بازیکنان، مربیان، باشگاه‌ها، مدیران و هواداران در سراسر جهان به درستی دیده نشده است.»

آن‌ها در ادامه تأکید کردند: «فوتبال متعلق به گروه محدودی از کشورها نیست و هر کشوری که به جام جهانی راه یافته، با شایستگی به این جایگاه رسیده و شایسته احترام است.»

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