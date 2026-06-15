11 بازیکنی که میتوانستند در تیم ملی انگلیس باشند: حتی ارلینگ هالند!
تیم ملی انگلیس میتوانست با حضور ستارگانی چون ارلینگ هالند، آنتوان سمینیو و اسکات مکتومینای، چهرهای متفاوت داشته باشد. در این گزارش، به معرفی یازده بازیکنی میپردازیم که در شرایطی دیگر میتوانستند پیراهن سه شیرها را بر تن کنند.
به گزارش ایلنا، بسیاری از این بازیکنان در انگلیس متولد شدهاند اما به واسطه والدین خود با کشورهای دیگری ارتباط دارند. برخی دیگر نیز در خارج از کشور متولد شده و در سنین پایین به انگلستان مهاجرت کردهاند.
کِلار، دروازهبان ۲۳ ساله سوئیس، در لندن به دنیا آمده و در حال حاضر در باشگاه بیاسسی یانگ بویز به عنوان دروازهبان اصلی فعالیت میکند. او تجربه قهرمانی در سوپر لیگ سوئیس و حضور در لیگ قهرمانان اروپا را دارد.
آرون وان-بیساکا، که در کرویدون لندن متولد شده، تا رده زیر ۲۱ سال برای انگلیس بازی کرده اما در سال ۲۰۲۵ تصمیم به نمایندگی از جمهوری دموکراتیک کنگو گرفت. این بازیکن که به خاطر سبک بازی تهاجمیاش در فصل گذشته مورد توجه قرار گرفت، در سپتامبر ۲۰۱۹ به تیم ملی انگلستان دعوت شد اما به دلیل مشکل کمر نتوانست در این اردو شرکت کند.
دی فوژرول، مدافع مرکزی که در لندن متولد شده، اکنون برای کانادا بازی میکند و در آکادمی فولام پرورش یافته است. او در سال ۲۰۲۳ به تیم بزرگسالان فولام پیوست اما به تازگی به صورت قرضی به دندر ایاچ منتقل شده است.
توآنزبه، مدافع ۲۸ سالهای که در بونیا، جمهوری دموکراتیک کنگو متولد شده، در سن هشت سالگی به انگلستان مهاجرت کرد و پس از درخشش در تیم جوانان منچستریونایتد، اکنون در برنلی بازی میکند.
آنتونی رابینسون، که در میلتون کینز به دنیا آمده، به دلیل تابعیت پدرش از ایالات متحده، تصمیم به نمایندگی از این کشور گرفت. او در حال حاضر در فولام بازی میکند و در سال ۲۰۱۸ به تیم ملی آمریکا پیوست.
اسکات مکتومینای، که در انگلستان متولد شده، به دلیل ریشههای خانوادگیاش به تیم ملی اسکاتلند پیوسته و اکنون در ناپولی بازی میکند. او از کودکی آرزوی بازی برای اسکاتلند را داشت و توسط سر الکس فرگوسن تشویق به این کار شد.
رینا، که پنج سال اول زندگیاش را در ساندرلند و منچستر گذرانده، به دلیل تابعیت والدینش از ایالات متحده، تصمیم به نمایندگی از این کشور گرفت و اکنون یکی از استعدادهای برجسته خط حمله آمریکا به شمار میرود.
میخائیل الیسی، ستاره بایرن مونیخ، که به عنوان یکی از نامزدهای بالقوه توپ طلا شناخته میشود، در لندن متولد شده اما برای فرانسه بازی میکند. او هرگز در فرانسه زندگی نکرده و از ریشههای فرانسوی-الجزایری و بریتانیایی-نیجریهای برخوردار است.
موسیالا، که در اشتوتگارت آلمان به دنیا آمده، به دلیل ریشههای نیجریهای-بریتانیا و زندگی در انگلستان، در ابتدا برای این کشور بازی کرد اما در سال ۲۰۲۱ تصمیم به نمایندگی از آلمان گرفت.
آنتوان سمینیو، که در چلسی لندن متولد شده، به دلیل والدین غناییاش، در سال ۲۰۲۲ تصمیم به بازی برای غنا گرفت. او اکنون یکی از مهاجمان بااستعداد لیگ برتر به شمار میرود.
در نهایت، ارلینگ هالند، ستاره منچسترسیتی، که از والدین نروژی متولد شده، در کودکی به نروژ بازگشت و به عنوان یک بازیکن نروژی شناخته میشود.
این یازده بازیکن، نمایانگر فرصتهای از دست رفتهای هستند که میتوانستند به تیم ملی انگلستان کمک کنند.