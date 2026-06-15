نام آیو بوعادی پس از تساوی برزیل و مراکش در شب شنبه بر سر زبان‌ها بود. حتی خبرنگاران نگران آمریکای جنوبی که سوالاتی از وینیسیوس جونیور در ورزشگاه متلایف می‌پرسیدند، مجبور شدند به این نکته اذعان کنند که مهاجم رئال مادرید با وجود گل زیبایی که برای نجات تیمش به ثمر رساند، شایستگی عنوان بهترین بازیکن میدان را نداشت و این بوعادی بود که در اولین بازی رسمی‌اش در سطح بین‌المللی، درخشش خیره‌کننده‌ای داشت.

بوعادی با ۸۸ لمس توپ، ۱۱ نبرد موفق و ۳۰ پاس صحیح در نیمه حریف، با نرخ موفقیت پاس ۹۳ درصد، بر بازی تسلط یافت و توانست کاسمیرو، بازیکنی که تقریباً دو برابر سن اوست، را تحت فشار قرار دهد. این عملکرد برای مربی‌اش، محمد اوحبی، تعجب‌آور نبود، چرا که او نقش کلیدی در متقاعد کردن بوعادی برای انتخاب مراکش به جای فرانسه قبل از این تورنمنت ایفا کرده بود.

اوحبی در این باره گفت: "او مرا تحت تأثیر قرار نداد زیرا ما می‌دانیم او چه بازیکنی است. من از بازی دادن به جوانان نمی‌ترسم. ما مطمئن بودیم که او بازی بزرگی خواهد داشت و بنابراین این یک ریسک نبود."

وی افزود: "ما جلسات زیادی با او داشتیم تا او مراکش را انتخاب کند و او عملکرد خوبی داشت. او تجربه زیادی در لیگ ۱ دارد و تنها به سن او مربوط نمی‌شود؛ او بیشتر از دیگران [بزرگ‌تر از خودش] بازی کرده و تجربه زیادی در لیگ قهرمانان دارد."

اوحبی به بازی بوعادی در پیروزی ۱-۰ مقابل رئال مادرید در اکتبر ۲۰۲۴ اشاره کرد که در روز تولد ۱۷ سالگی‌اش به وقوع پیوست و هواداران لیل در آن روز برای او تولد مبارک خواندند. این عملکرد باعث شده تا تمام باشگاه‌های بزرگ اروپا پیشرفت او را زیر نظر داشته باشند و آرسنال، پاری‌سن‌ژرمن و بایرن مونیخ به جذب او علاقه‌مند باشند.

بوعادی پس از بازی با برزیل در شبکه‌های اجتماعی نوشت: "بیایید این ذهنیت را حفظ کنیم، این تنها آغاز است." عکسی از او در سن ۱۰ سالگی در یک بازی مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

بوعادی در کریل واقع در منطقه اوآز به دنیا آمده و بزرگ شده است، جایی که پدرش، حسن، زمانی معاون شهردار بود و او تا سن ۱۳ سالگی برای AFC کریل بازی کرد. او همچنین در یک مسابقه سخنرانی برای بازیکنان آکادمی‌های حرفه‌ای در کاخ الیزه که با حضور بریژیت ماکرون برگزار شد، برنده شد. بوعادی در حال حاضر در حال تحصیل در رشته ریاضی و فیزیک است و می‌گوید: "این به من کمک می‌کند تا ذهنم را تیز نگه‌دارم."

آینده برای او و مراکش تحت هدایت اوحبی، که در اولین نقش خود به عنوان سرمربی پس از قهرمانی در جام جهانی زیر ۲۰ سال در سال گذشته قرار دارد، روشن به نظر می‌رسد. خط میانی که بازی را برابر برزیل به پایان رساند، میانگین سنی ۲۰.۶ سال داشت و بازیکنانی مانند نیل ال آینویی از رم و سمیر ال مورات از استراسبورگ نیز در برابر برزیل که به نظر خسته می‌رسید، درخشش خوبی داشتند.

شراکت کاسمیرو با برونو گیمارایس احتمالاً دیگر دیده نخواهد شد و اگرچه فابیینیو در نیمه دوم به ثبات تیم کمک کرد، اما بهترین روزهای او پشت سرش است. میانگین سنی ترکیب اصلی برزیل در این بازی بالاترین میانگین از سال ۲۰۰۶ بود، هرچند وینیسیوس این پیشنهاد را رد کرد که تیم به تزریق جوانی در خط میانی نیاز دارد.

او گفت: "من این را باور ندارم. فکر می‌کنم باید با بازیکنانی که اینجا داریم، چه جوانان و چه بازیکنان با تجربه، سازگار شویم و به یکدیگر کمک کنیم، زیرا این برای ما تفاوت زیادی ایجاد خواهد کرد. تجربه در این رقابت‌ها بسیار مهم است و جوانانی مانند من و دیگر بازیکنان اینجا، باید همه چیز را برای گروه‌مان انجام دهیم تا به نتایج بزرگی در این رقابت‌ها دست یابیم."

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