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جام جهانی ۲۰۲۶؛

تاریخ‌سازی در جام جهانی: گل تاریخی کیراکائو برابر آلمان

تاریخ‌سازی در جام جهانی: گل تاریخی کیراکائو برابر آلمان
کد خبر : 1799056
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در یک لحظه تاریخی، تیم ملی کیراکائو موفق شد در دیدار برابر آلمان، نخستین گل خود را در تاریخ جام جهانی به ثمر برساند. این گل در دقیقه ۲۱ بازی و در حالی به ثمر رسید که آلمان با گل نمتچا در ابتدای بازی پیش بود.

به گزارش ایلنا، تیم ملی کیراکائو در این دیدار که به عنوان یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخ فوتبال این کشور ثبت خواهد شد، توانست پس از بیست دقیقه تسلط کامل آلمان، گل تساوی را به ثمر برساند. آلمان در این مدت با گل نمتچا پیش افتاده بود و چندین بار دیگر نیز برای افزایش گل‌های خود تلاش کرده بود.

پس از یک شوت از باکونا که به تیرک دروازه برخورد کرد، گل تساوی توسط کومننسیا به ثمر رسید. این هافبک که از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در تیم جوانان یوونتوس بازی کرده و اکنون در سوئیس با تیم زوریخ فعالیت می‌کند، با دریافت پاس از لوکادیا و شوتی که کمی توسط کیمیش منحرف شد، موفق به گلزنی شد. این گل زیبا و جشنواره‌ای که در زمین و میان تماشاگران برگزار شد، با شادی و هیجان طرفداران کیراکائو همراه بود و لحظه‌ای شگفت‌انگیز را رقم زد.

این بازی در نهایت در نیمه اول با نتیجه 3-1 به سود شاگردان ناگلزمن و آلمان به پایان رسید.

تاریخ‌سازی در جام جهانی: گل تاریخی کیراکائو برابر آلمان

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