به اندازه کافی بدنام هستم
کیلیان امباپه: نمیخواهم رییس جمهور فرانسه شوم!
کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی فوتبال، در مصاحبهای اعلام کرد که پس از پایان دوران حرفهای خود، به هیچ وجه به فکر ورود به سیاست نیست و به دنبال کسب مدرک مربیگری خواهد بود.
به گزارش ایلنا، امباپه در گفتوگویی با روزنامه «پاریزین - امروز در فرانسه» اظهار داشت که تبدیل شدن به رئیسجمهور «در برنامههایش نیست». او همچنین به این نکته اشاره کرد که قصد دارد پس از پایان دوران بازی خود، مدارک مربیگری را دریافت کند.
این بازیکن ۲۴ ساله در این مصاحبه به سوالات نزدیکانش از جمله همتیمیهای فعلی و سابقش در تیم ملی فرانسه، مانند عثمان دمبله و اولیویه ژیرو، پاسخ داد. او در پاسخ به سوال دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه که پس از جام جهانی از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد، درباره احتمال مربیگری در آینده گفت: «نمیدانم... من به خودم این امکان را میدهم که گزینههای زیادی پس از دوران بازیام داشته باشم. من یک کسبوکار خوب راهاندازی کردهام. اگر بخواهم تاجر شوم، تاجر میشوم.»
امباپه در ادامه افزود: «برای داشتن این امکان، البته که مدارک مربیگری را دریافت خواهم کرد، این هزینهای ندارد. این یک یادگیری اضافی است و بر غنای من از نظر انسانی و حرفهای میافزاید. اما برای مربی شدن، ابتدا باید با دوران بازیام خداحافظی کنم.»
در پاسخ به سوالاتی درباره احتمال ورود به سیاست، امباپه با لبخند این موضوع را رد کرد و گفت: «نه، نگران نباشید، من در مورد رئیسجمهور شدن صحبت نمیکنم. بسیاری از مردم این را به من میگویند، اما این در برنامههای من نیست. من همینطور هم کافی بدنام هستم (با خنده). میتوانم پیشبینی کنم که بیشتر در حاشیه باشم.»